21 декабря в 17.06 полиция получила информацию о ДТП на ул. 18 Новембра. Автомобиль марки AUDI, которым управлял мужчина 1997 г.р., наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход (1967 г.р.) получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Как выяснилось, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови было обнаружено 2,02 промилле алкоголя.