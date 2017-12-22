Как уже сообщалось ранее, в Даугавпилсе проложат трамвайные пути до Даугавпилсской региональной больницы. Ходить по новой линии будет трамвай третьего маршрута.

Как стало известно, работы по данному проекту уже начались. По словам главы Трамвайного предприятия Р. Савицкого, разрешение на строительство уже получено, и компания Binders начала подготовительные работы. На данный момент проходит освобождение новой трассы от деревьев, которые могут помешать прокладке линии. Параллельно идет согласование проекта с владельцами частных территорий, т.к. некоторые столбы и опоры будут находиться хоть и на земле самоуправления, но в непосредственной близости к земельным участкам, принадлежащим частникам.



Как рассказал Р. Савицкий, самоуправление предлагает частникам различные компромиссные варианты. Например, постройка новых подъездных путей, установка забора, могут также выкопать колодец в другом месте.



Руководитель трамвайного предприятия также напомнил о том, что в следующем году планируется закупить новые трамваи с пантографами, перестроить трамвайные пути с целью снижения уровня шума от данного вида транспорта, а также создание нового маршрута, который позволит соединить Старый Форштадт с центром города.