Цены на многие популярные продукты в Латвии в течение нескольких лет серьезно выросли, сообщает nra.lv.
Если десять лет назад при покупке килограмма жаркого, гуся, вареной и обжаренной картошки, квашенной капусты, гороха со шпеком, мясного салата, конфет Serenāde, десяти пирожков со шпеком и пары буханок белого хлеба надо было заплатить 39,70 евро, в этом году, покупая эти же продукты в том же количестве, латвиец заплатит 53,02 евро.
По подсчетам Neatkarīgā, это самый дорогой рождественский стол за последние десять лет. Так, например, вареная обжаренная картошка подорожала на 158 %, цена серого гороха со шпеком увеличилась на 123%, а белый хлеб и вовсе стал дороже на 214%.
Данные Центрального статистического управления свидетельствуют, что в течение года продукты подорожали на 4,7%. Цены выросли на молоко, молочные продукты, масло, сыр, творог, йогурт, мясо и мясные изделия, свежие овощи и фрукты, яйца, кондитерские изделия, картошку и свежую и замороженную рыбу. В свою очередь, сахар и макаронные изделия подешевели.
Однако, несмотря на подорожание продуктов, большая часть латвийцев будет отмечать праздники и проведет их за праздничным столом. В декабре этого года продажи пипаркукас в магазинах Maxima Latvija выросли на 32%, а тесто для них приобрели на 24% потребителей, чем в прошлом. К тому же, в интернет-магазине торговой сети объемы продаж пипаркукас увеличились на 214%, а на тесто для них — на 317% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В этом году мандарины покупают на 32% чаще, чем в прошлом. Также возросли объемы продаж косметических комплектов (на 23%) и игрушек (на 38%). В 2017 году латвийцы чаще выбирают живые елочки и их продажи в магазинах Maxima Latvija увеличились на 17%.
По подсчетам Neatkarīgā, это самый дорогой рождественский стол за последние десять лет. Так, например, вареная обжаренная картошка подорожала на 158 %, цена серого гороха со шпеком увеличилась на 123%, а белый хлеб и вовсе стал дороже на 214%.
Данные Центрального статистического управления свидетельствуют, что в течение года продукты подорожали на 4,7%. Цены выросли на молоко, молочные продукты, масло, сыр, творог, йогурт, мясо и мясные изделия, свежие овощи и фрукты, яйца, кондитерские изделия, картошку и свежую и замороженную рыбу. В свою очередь, сахар и макаронные изделия подешевели.
Однако, несмотря на подорожание продуктов, большая часть латвийцев будет отмечать праздники и проведет их за праздничным столом. В декабре этого года продажи пипаркукас в магазинах Maxima Latvija выросли на 32%, а тесто для них приобрели на 24% потребителей, чем в прошлом. К тому же, в интернет-магазине торговой сети объемы продаж пипаркукас увеличились на 214%, а на тесто для них — на 317% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В этом году мандарины покупают на 32% чаще, чем в прошлом. Также возросли объемы продаж косметических комплектов (на 23%) и игрушек (на 38%). В 2017 году латвийцы чаще выбирают живые елочки и их продажи в магазинах Maxima Latvija увеличились на 17%.
Дутые, инфляционные числа,не имеющие отношение к реальности. Если вернуться все уехавшие работать за границу-безработица в стране,скакнет к 50-70 процентам. Дутые цифры,дутый ВВП.Надутый народ.Когда закончится финансирование Ес,и Латвия сядет на свою 5 точку,мы все,ощутим все. И бешенную инфляцию,и безработицу.
Смесь муки, воды и добавок.
Всего за 1 копейку в СССР можно было купить:
– коробок спичек, стакан газированной воды без сиропа, газету «Пионерская правда», карандаш, кусочек хлеба в столовой
2 копейки стоили: разговор по телефону-автомату; пулька в тире; школьная тетрадь (12 листов)
3 копейки – стакан газированной воды с сиропом (той самой!) или стакан кваса (тоже того самого!) из бочки; проезд в трамвае; стакан чая в кафе или булочка "кунцевская"
4 копейки – проезд в троллейбусе, автобусе; электроэнергия за 1 кВт/час; газета «Правда»; зубной порошок «Детский»
За 5 копеек можно было: проехать в метро; прокатиться на колесе обозрения; купить бублик свежий поджаристый или пирожок с повидлом (о, эти пирожки из корзины продавщицы на улице!); зубной порошок "Мятный"
6 копеек: большая кружка кваса из бочки; почтовая открытка; котлеты на развес за шт., булочка-рогалик или бублик с маком; зубной порошок "Особый"
7 копеек: фруктовое мороженое в бумажном стаканчике или "Шербет"; стрижка "под ноль"; салат в столовой; французская булочка или слоёная с сахаром; самые дешёвые сигареты короткие "Южные" и папиросы "Шахтерские"
За 8 копеек можно было купить: тульский пряник или коржик молочный; блокнот; стакан берёзового сока; плюшку с повидлом или маком
9 копеек: булка калорийная; пирожок с картошкой в кафе и столовой; мороженое "Молочное"
10 копеек: мороженое "Ягодное"; стакан томатного сока; бутерброд с варёной колбасой в кафе; 1 кг картошки; бутылка газированной воды "Колокольчик" или "Буратино" (без стоимости посуды)
11 копеек стоил беляш с мясом в кафе и столовой или мороженое "Эскимо"
12 копеек: мыло детское «Земляничное»; полстакана сметаны в столовой
За 13 копеек можно было купить яйцо куриное или батон белого хлеба
10–14 копеек стоил коктейль молочный или дешевые сигареты без фильтра "Прима", "Астра", "Памир", "Аврора"
На 15 копеек и больше уже можно было много чего купить. Например, столько стоил: 1 кг моркови; арбуз (за 1 кг); мороженое «Сливочное»; поездка в маршрутке; сырок плавленный "Дружба", 2 г; одна игра в игровом автомате; стакан тыквенных семечек; временная единица разговора в междугородном телефоне-автомате
16 копеек: мука, 1 кг; треугольный пакет молока, 0,5 л; чёрный хлеб; чебурек (как сейчас помню, с ещё не женой, но уже вот-вот, в самом начале 80-х покупали утром в чебуречной на рынке в Алуште порцию чебуреков плюс два стакана кофе с молоком за всё про всё 96 копеек) ; кекс с изюмом в столовой
17 копеек стоила батарейка "Элемент 373" или новогодняя открытка с конвертом
18 копеек: батон белого хлеба "Подмосковный"; мороженое "Лакомка"; пачка сигарет с фильтром "Новость"; настольная новогодняя елка
20 копеек: мороженое пломбир в вафельном стаканчике; проезд в такси за 1 км (с 1973 года); 1 литр молока из бочки; школьный завтрак без первого; ручка шариковая; шоколадка «Алёнка» (15 г); 1 литр бензина АИ-92
22 копейки стоили: мороженое "Ленинградское"; пирожное "Корзиночка"; "Песочное"; "Картошка"; "Эклер" (ммм... тогдашние эклеры... это была песня...); кружка пива или папиросы "Беломорканал"
24 копейки стоил 1 литр молока из бочки повышенной жирности
25–26 копеек стоил батон белого хлеба "нарезной" или стакан сметаны в столовой
25–50 копеек стоил билет в кино на дневной и вечерний сеанс
26 копеек: 1 кг перловки или молоко 5(6?) % жирности
30 копеек стоили: 1 литр бензина А-76 (с 1981 года); кефир, 0,5 л; мыло импортное; полноценный школьный обед (первое, второе, третье, булочка); билет денежно-вещевой лотереи; пачка сигарет "Ява" (диалог - у ввс "Ява" явская? - а как же!) ) в мягкой упаковке, "Лайка" или "Пегас"
За 31 копейку можно было купит лампочку
33 копейки стоила килька в томатном соусе или шоколадный батончик с шоколадной начинкой
За 35 копеек можно было купить кружку пива, 0,5 л; фотопленку (36 снимков, чёрно-белую); болгарские сигареты "Аэрофлот", "Стюардесса" или "Опал"
36 копеек стоил бидон кваса или прямоугольный пакет молока
37 копеек: пиво "Жигулевское" пиво, 0,5 л
40 копеек стоили: 1 литр бензина АИ-93 (с 1981 года); пачка сиг
Всего за 1 копейку в СССР можно было купить:
– коробок спичек, стакан газированной воды без сиропа, газету «Пионерская правда», карандаш, кусочек хлеба в столовой
2 копейки стоили: разговор по телефону-автомату; пулька в тире; школьная тетрадь (12 листов)
3 копейки – стакан газированной воды с сиропом (той самой!) или стакан кваса (тоже того самого!) из бочки; проезд в трамвае; стакан чая в кафе или булочка "кунцевская"
4 копейки – проезд в троллейбусе, автобусе; электроэнергия за 1 кВт/час; газета «Правда»; зубной порошок «Детский»
За 5 копеек можно было: проехать в метро; прокатиться на колесе обозрения; купить бублик свежий поджаристый или пирожок с повидлом (о, эти пирожки из корзины продавщицы на улице!); зубной порошок "Мятный"
6 копеек: большая кружка кваса из бочки; почтовая открытка; котлеты на развес за шт., булочка-рогалик или бублик с маком; зубной порошок "Особый"
7 копеек: фруктовое мороженое в бумажном стаканчике или "Шербет"; стрижка "под ноль"; салат в столовой; французская булочка или слоёная с сахаром; самые дешёвые сигареты короткие "Южные" и папиросы "Шахтерские"
За 8 копеек можно было купить: тульский пряник или коржик молочный; блокнот; стакан берёзового сока; плюшку с повидлом или маком
9 копеек: булка калорийная; пирожок с картошкой в кафе и столовой; мороженое "Молочное"
10 копеек: мороженое "Ягодное"; стакан томатного сока; бутерброд с варёной колбасой в кафе; 1 кг картошки; бутылка газированной воды "Колокольчик" или "Буратино" (без стоимости посуды)
11 копеек стоил беляш с мясом в кафе и столовой или мороженое "Эскимо"
12 копеек: мыло детское «Земляничное»; полстакана сметаны в столовой
За 13 копеек можно было купить яйцо куриное или батон белого хлеба
10–14 копеек стоил коктейль молочный или дешевые сигареты без фильтра "Прима", "Астра", "Памир", "Аврора"
На 15 копеек и больше уже можно было много чего купить. Например, столько стоил: 1 кг моркови; арбуз (за 1 кг); мороженое «Сливочное»; поездка в маршрутке; сырок плавленный "Дружба", 2 г; одна игра в игровом автомате; стакан тыквенных семечек; временная единица разговора в междугородном телефоне-автомате
16 копеек: мука, 1 кг; треугольный пакет молока, 0,5 л; чёрный хлеб; чебурек (как сейчас помню, с ещё не женой, но уже вот-вот, в самом начале 80-х покупали утром в чебуречной на рынке в Алуште порцию чебуреков плюс два стакана кофе с молоком за всё про всё 96 копеек) ; кекс с изюмом в столовой
17 копеек стоила батарейка "Элемент 373" или новогодняя открытка с конвертом
18 копеек: батон белого хлеба "Подмосковный"; мороженое "Лакомка"; пачка сигарет с фильтром "Новость"; настольная новогодняя елка
20 копеек: мороженое пломбир в вафельном стаканчике; проезд в такси за 1 км (с 1973 года); 1 литр молока из бочки; школьный завтрак без первого; ручка шариковая; шоколадка «Алёнка» (15 г); 1 литр бензина АИ-92
22 копейки стоили: мороженое "Ленинградское"; пирожное "Корзиночка"; "Песочное"; "Картошка"; "Эклер" (ммм... тогдашние эклеры... это была песня...); кружка пива или папиросы "Беломорканал"
24 копейки стоил 1 литр молока из бочки повышенной жирности
25–26 копеек стоил батон белого хлеба "нарезной" или стакан сметаны в столовой
25–50 копеек стоил билет в кино на дневной и вечерний сеанс
26 копеек: 1 кг перловки или молоко 5(6?) % жирности
30 копеек стоили: 1 литр бензина А-76 (с 1981 года); кефир, 0,5 л; мыло импортное; полноценный школьный обед (первое, второе, третье, булочка); билет денежно-вещевой лотереи; пачка сигарет "Ява" (диалог - у ввс "Ява" явская? - а как же!) ) в мягкой упаковке, "Лайка" или "Пегас"
За 31 копейку можно было купит лампочку
33 копейки стоила килька в томатном соусе или шоколадный батончик с шоколадной начинкой
За 35 копеек можно было купить кружку пива, 0,5 л; фотопленку (36 снимков, чёрно-белую); болгарские сигареты "Аэрофлот", "Стюардесса" или "Опал"
36 копеек стоил бидон кваса или прямоугольный пакет молока
37 копеек: пиво "Жигулевское" пиво, 0,5 л
40 копеек стоили: 1 литр бензина АИ-93 (с 1981 года); пачка сиг
Всего за 1 копейку в СССР можно было купить:
– коробок спичек, стакан газированной воды без сиропа, газету «Пионерская правда», карандаш, кусочек хлеба в столовой
2 копейки стоили: разговор по телефону-автомату; пулька в тире; школьная тетрадь (12 листов)
3 копейки – стакан газированной воды с сиропом (той самой!) или стакан кваса (тоже того самого!) из бочки; проезд в трамвае; стакан чая в кафе или булочка "кунцевская"
4 копейки – проезд в троллейбусе, автобусе; электроэнергия за 1 кВт/час; газета «Правда»; зубной порошок «Детский»
За 5 копеек можно было: проехать в метро; прокатиться на колесе обозрения; купить бублик свежий поджаристый или пирожок с повидлом (о, эти пирожки из корзины продавщицы на улице!); зубной порошок "Мятный"
6 копеек: большая кружка кваса из бочки; почтовая открытка; котлеты на развес за шт., булочка-рогалик или бублик с маком; зубной порошок "Особый"
7 копеек: фруктовое мороженое в бумажном стаканчике или "Шербет"; стрижка "под ноль"; салат в столовой; французская булочка или слоёная с сахаром; самые дешёвые сигареты короткие "Южные" и папиросы "Шахтерские"
За 8 копеек можно было купить: тульский пряник или коржик молочный; блокнот; стакан берёзового сока; плюшку с повидлом или маком
9 копеек: булка калорийная; пирожок с картошкой в кафе и столовой; мороженое "Молочное"
10 копеек: мороженое "Ягодное"; стакан томатного сока; бутерброд с варёной колбасой в кафе; 1 кг картошки; бутылка газированной воды "Колокольчик" или "Буратино" (без стоимости посуды)
11 копеек стоил беляш с мясом в кафе и столовой или мороженое "Эскимо"
12 копеек: мыло детское «Земляничное»; полстакана сметаны в столовой
За 13 копеек можно было купить яйцо куриное или батон белого хлеба
10–14 копеек стоил коктейль молочный или дешевые сигареты без фильтра "Прима", "Астра", "Памир", "Аврора"
На 15 копеек и больше уже можно было много чего купить. Например, столько стоил: 1 кг моркови; арбуз (за 1 кг); мороженое «Сливочное»; поездка в маршрутке; сырок плавленный "Дружба", 2 г; одна игра в игровом автомате; стакан тыквенных семечек; временная единица разговора в междугородном телефоне-автомате
16 копеек: мука, 1 кг; треугольный пакет молока, 0,5 л; чёрный хлеб; чебурек (как сейчас помню, с ещё не женой, но уже вот-вот, в самом начале 80-х покупали утром в чебуречной на рынке в Алуште порцию чебуреков плюс два стакана кофе с молоком за всё про всё 96 копеек) ; кекс с изюмом в столовой
17 копеек стоила батарейка "Элемент 373" или новогодняя открытка с конвертом
18 копеек: батон белого хлеба "Подмосковный"; мороженое "Лакомка"; пачка сигарет с фильтром "Новость"; настольная новогодняя елка
20 копеек: мороженое пломбир в вафельном стаканчике; проезд в такси за 1 км (с 1973 года); 1 литр молока из бочки; школьный завтрак без первого; ручка шариковая; шоколадка «Алёнка» (15 г); 1 литр бензина АИ-92
22 копейки стоили: мороженое "Ленинградское"; пирожное "Корзиночка"; "Песочное"; "Картошка"; "Эклер" (ммм... тогдашние эклеры... это была песня...); кружка пива или папиросы "Беломорканал"
24 копейки стоил 1 литр молока из бочки повышенной жирности
25–26 копеек стоил батон белого хлеба "нарезной" или стакан сметаны в столовой
25–50 копеек стоил билет в кино на дневной и вечерний сеанс
26 копеек: 1 кг перловки или молоко 5(6?) % жирности
30 копеек стоили: 1 литр бензина А-76 (с 1981 года); кефир, 0,5 л; мыло импортное; полноценный школьный обед (первое, второе, третье, булочка); билет денежно-вещевой лотереи; пачка сигарет "Ява" (диалог - у ввс "Ява" явская? - а как же!) ) в мягкой упаковке, "Лайка" или "Пегас"
За 31 копейку можно было купит лампочку
33 копейки стоила килька в томатном соусе или шоколадный батончик с шоколадной начинкой
За 35 копеек можно было купить кружку пива, 0,5 л; фотопленку (36 снимков, чёрно-белую); болгарские сигареты "Аэрофлот", "Стюардесса" или "Опал"
36 копеек стоил бидон кваса или прямоугольный пакет молока
37 копеек: пиво "Жигулевское" пиво, 0,5 л
40 копеек стоили: 1 литр бензина АИ-93 (с 1981 года); пачка сиг
Ты же прекрасно понимаешь, что все тобой вышеперечисленное дотировалось государством за счет продажи нефти. К развалу союза и привело вот это иждевенчество и "уверенность в завтрашнем дне".
Так что "завтрашнее дно" ты сам и тебе подобные накликали.
Ты же прекрасно понимаешь, что все тобой вышеперечисленное дотировалось государством за счет продажи нефти. К развалу союза и привело вот это иждевенчество и "уверенность в завтрашнем дне".
Так что "завтрашнее дно" ты сам и тебе подобные накликали.
Ты же прекрасно понимаешь, что все тобой вышеперечисленное дотировалось государством за счет продажи нефти. К развалу союза и привело вот это иждевенчество и "уверенность в завтрашнем дне".
Так что "завтрашнее дно" ты сам и тебе подобные накликали.