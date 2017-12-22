Официальный статус и нагрудный знак отличия получат еще остающиеся в живых участники Второй мировой войны, гласит закон, принятый Сеймом в окончательном чтении в четверг 21 декабря. Но неграждане не смогут на это рассчитывать.

То, получат ли лица со статусом ветерана еще и какую-то социальную помощь, будет зависеть от самоуправлений, где проживают эти люди, сообщает Latvijas radio. Муниципалитеты смогут предусмотреть для них пособия, выпустив собственные обязующие правила.



Кроме того, депутаты парламента решили, что негражданам статус участника Второй мировой присваиваться не будет.



Депутат Илмар Латковскис (работает вне фракций), который подал к законопроекту предложение о присвоении ветеранам пособий, заявил в дебатах:



«Мое предложение – не просто ограничиться в этом законе призывом к сплочению общества и нагрудными значками, но и дать социальную помощь. В сущности, позором было уже возвращение к этому законопроекту. Пять лет назад мы его в Сейме «закопали». Стыдно перед этими старыми воинами. Сколько можно возиться с этим и ничего толкового не сделать?»



Но большинство депутатов сочло, что выделять из госбюджета пособия ветеранам не следует – существует ведь обычный закон о социальной помощи, и он и так работает, независимо от того, воевали ли ветераны на территории Латвии или за ее пределами.



В законе определено, что на статус участника Второй мировой смогут претендовать те лица, которые в составе армий других государств воевали против СССР, нацистской Германии или ее союзников в период с 17 июня 1940 по 1 сентября 1945 года. То есть уравнивает в правах тех граждан Латвии, что воевали в составе антигитлеровской коалиции, и латышских легионеров. Но закон гласит, что на статус участника Второй мировой смогут претендовать лишь лица, по состоянию на 17 июня 1940 года являвшиеся гражданами Латвии, либо теперешние граждане, легально въехавшие в Латвию и являвшиеся на тот момент ее постоянными жителями. Смогут получить статус и те, кто сейчас является гражданином, если они на момент 17 июня 1940 года имели право претендовать на гражданство Латвии.



В документе оговаривается, что получить статус не будут иметь права люди, уличенные в преступлениях без срока давности (к таковым относится геноцид), действовавшие в преступных организациях (таковой, в частности, признан Комитет госбезопасности КГБ СССР), а также осужденные за военные преступления и не реабилитированные впоследствии.



Оппозиция жестко раскритиковала принятие закона в редакции, которая игнорирует часть ветеранов, поскольку не упоминает советских партизан, их разведчиков и связных, а также ветеранов, получивших гражданство после 17 июня 1940 года.



Точных данных о том, скольких лиц коснется новый закон, нет. Но по примерным подсчетам Министерства внутренних дел их может насчитываться не более трех тысяч.