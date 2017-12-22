Тариф ПЖКХ на обхозяйствование жилых домов увеличится на 0,019 евро за квадратный метр. Об этом депутатам рассказали в своем докладе представители ПЖКХ. Как ранее объясняло руководство предприятия, связано это с повышением на 50 евро минимальной заработной платы в стране. В своем докладе представители ПЖКХ также сообщили, что в 2017 году минимальная зарплата была повышена на 10 евро, а тариф не менялся. Однако в 2016 году он был поднят на 0,016 евро за квадратный метр. Связано это было также с повышением "минималки". Данные изменения влияют на зарплаты сотрудников предприятия ЖКХ, больше всего - на заработную плату дворников и уборщиков.

Напомним также, что на последней пресс-конференции в думе руководителю ПЖКХ А. Самарину был задан вопрос об уходе домов из под обслуживания муниципального предприятия к "частнику", об уменьшении в связи с этим объема работ и необходимом количестве сотрудников на предприятии. Однако как будет решаться проблема, будет ли уволена часть сотрудников или тариф поднимут еще выше, глава структуры не ответил.