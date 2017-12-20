Привлечение иностранной рабочей силы для сельской местности Латвии практически неизбежно. Причем первая волна гастарбайтеров может достигнуть страны уже в следующем году. Такой прогноз в передаче LNT "900 секунд" сделал руководитель организации "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш.

Лаздиньш пояснил, что, скорее всего, трудовые мигранты будут из Украины и Белоруссии. О точном числе привлеченных гастарбайтеров он говорить пока отказался, однако подчеркнул, что из-за снижения числа жителей в регионах Латвии, особенно в сельской местности, уже в 2018 году планы по привлечению иностранцев могут стать реальностью.



Сельскому бизнесу мешает и погода. В этом году погодные условия причинили фермерам Латвии ущерб в размере 40-60 млн евро, напомнил Лаздиньш. Весной посевами мешали заморозки, дождливое лето осложнило обеспечение скота кормами, а в конце лета в Латгале и Видземе было наводнение.