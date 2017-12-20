Привлечение иностранной рабочей силы для сельской местности Латвии практически неизбежно. Причем первая волна гастарбайтеров может достигнуть страны уже в следующем году. Такой прогноз в передаче LNT "900 секунд" сделал руководитель организации "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш.
Лаздиньш пояснил, что, скорее всего, трудовые мигранты будут из Украины и Белоруссии. О точном числе привлеченных гастарбайтеров он говорить пока отказался, однако подчеркнул, что из-за снижения числа жителей в регионах Латвии, особенно в сельской местности, уже в 2018 году планы по привлечению иностранцев могут стать реальностью.
Сельскому бизнесу мешает и погода. В этом году погодные условия причинили фермерам Латвии ущерб в размере 40-60 млн евро, напомнил Лаздиньш. Весной посевами мешали заморозки, дождливое лето осложнило обеспечение скота кормами, а в конце лета в Латгале и Видземе было наводнение.
Сельскому бизнесу мешает и погода. В этом году погодные условия причинили фермерам Латвии ущерб в размере 40-60 млн евро, напомнил Лаздиньш. Весной посевами мешали заморозки, дождливое лето осложнило обеспечение скота кормами, а в конце лета в Латгале и Видземе было наводнение.
Подёнщик (также подёнщица) — отличительное название временного рабочего в царской России, занятого подённым трудом, подённой работой (подёнщина). К таковым относились наёмные работники с низким социальным статусом, не владевшие определённой профессией, чаще без всякого образования, выполнявшие неквалифицированную тяжёлую работу и получавшие плату за труд по количеству отработанных дней, а не часов, при этом оплачивался проработанный день, а не выполненная работа.
Русских не удалось загнать в подёнщики, вот они и приглашают к себе хохлов.
Но ведь хохлов на мякине не проведёшь, они теперь за похлёбку работать не будут.
Тут интересен другой факт, - как это Бацька согласился отдать в рабство белорусов?
Что в Белорусии такой переизбыток рабочей силы?
Ведь белорусские деревни полупустые стоят, их надобно поднимать в первую очередь, а не на иностранцев горбатиться.
Что то Бацька недоглядел.
Осенью 2014 года завод за 107 млн евро приобрела украинская «КВВ Групп». Согласно утвержденному графику платежей инвестор обязался до 2024 года выплачивать по 7-8 млн евро ежегодно.
Без особо долгих церемоний, почти буднично Харальд Велмерс передал Игорю Коваленко ключ от завода – маленький ключик с брелоком из кусочка арматуры в небольшой коробочке. Было заметно, как дорог ему этот символический ключ и как много сил было им отдано, чтобы получить его вот здесь, у электропечи, под вспышками фотокамер.