Как уже сообщалось, от Даугавпилсского предприятия жилищно-коммунального хозяйства продолжают уходить дома. В период с января 2014 года по сей день от ПЖКХ ушло более 30 домов. В ближайшее время в планах нескольких девятиэтажных домов по ул.Графтио также рассматривается переход на обслуживание к частным компаниям. Несмотря на то, что руководство как города, так и предприятия ЖКХ не видят в уходе домов ничего плохого, оправдывая это "честной конкуренцией", факт остается фактом. Дома с большими накопительными фондами делают выбор в пользу частников, у которых тарифы на обслуживание ниже. При этом удивительно, несмотря на снижение количества работы, количество сотрудников ПЖКХ растет за последние годы как на дрожжах.

По официальным данным, в 2011 году муниципальное предприятие обслуживало 866 домов и имело для этого 411 сотрудников, а в этом году на обслуживании осталось 819 домов, а количество работников на предприятии увеличилось до 475. Увеличились соответственно и затраты: с 860 167 евро в год в 2011 году до 1 089 733 евро в 2016 году.



Цифры наглядно показывают просто парадоксальную ситуацию: предприятие в последние годы, видя, что дома уходят к другим обслуживающим организациям, раздувает штат сотрудников, увеличивая тем самым и затраты на содержание муниципальной структуры. Возможно, это могло бы улучшить качество и скорость оказываемых услуг. Однако, тарифы более высокие, чем у частных фирм, в условиях Даугавпилсской безработицы и бедности населения, перечеркивают возможные плюсы организации.



Напомним, что со следующего года тарифы ПЖКХ вырастут. Руководство предприятия повышение объясняет увеличением минимальной заработной платы в стране.