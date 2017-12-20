В Даугавпилсе за счёт городского бюджета хотят снести историческое здание бывшей Земской больницы, которую посещал Николай II.



Так ли необходим этот снос? Такой вопрос задаёт горожанам депутат гордумы Михаил Лавренов (Согласие).

Депутат рассказал, что в сентябре этого года на одном из заседаний думы было принято решение о сносе здания на территории бывшей инфекционной больницы на ул Сигулдас. Тогда депутаты коалиции проголосовали за его снос, пять депутатов «Согласия» воздержались.



Снести его предлагалось по представленным актам Буввалде, по заключениям Муниципальной полиции, на основании справок из Коммунального хозяйства, в которых говорилось, что здание визуально портит окружающий пейзаж, не соответствует принятым нормам и что территория вокруг завалена отходами.



Комментируя данное решение, Михаил Лавренов написал:



«В сентябре этого года на одном из заседаний думы было принято решение о сносе здания на территории бывшей инфекционной больницы на ул Сигулдас. В тот раз депутаты коалиции проголосовали за его снос, все пять депутатов Согласия воздержались.



Снести его предлагалось по представленным актам Буввалде, по заключениям Муниципальной полиции, на основании справок из Коммунального хозяйства, в которых говорилось, что здание визуально портит окружающий пейзаж, не соответствует принятым нормам и что территория вокруг завалена отходами.

После этого я съездил и провёл визуальный осмотр здания, изучил доступные в кадастре документы. И вот, что удалось узнать:

Здание, площадью 292 кв.м., принадлежит самоуправлению и расположено на принадлежащей самоуправлению земле, площадью 3423 кв.м.



По данным кадастра износ составляет 51%, но на самом деле выглядит не так и плохо.

Фундамент и стены в более хорошем состоянии, деревянные перекрытия и крыша в плохом. По сути, это объект с хорошим основанием и стенами толщиной более 1 метра из полнотелого Калкунского кирпича, но с плохой крышей. В кадастре ошибочно указана дата его постройки – 1990 год и его первоначальное назначение – склад. Это не соответствует действительности. Здания подобной архитектуры строили в начале века. Как известно, в этом месте до 1917 года располагалась Земская больница, а позже, в годы Первой мировой войны - лазарет для раненых войнов Российской Императорской армии. Кстати, расположенный поблизости деревянный Кожвендиспансер построен в 1914 году и имеет износ 55%, при этом до сих пор функционирует. Вполне вероятно, что здания строились как части одного комплекса, поэтому хотелось бы узнать у краеведов о его истории.



И самое главное, так ли необходимо его сносить? Может быть, лучше дождаться лучших времён, когда к власти придут более рачительные и заботливые к своему городу и к его прошлому люди, кто не будет так бездумно и безжалостно сносить подобные строения, которые ещё напоминают нам об истории и дают представлление об архитектуре начала 20 века. Может было бы лучше законсервировать это здание, чтобы оно дождалось лучших времён? Оно не хуже многих зданий, находящихся в Крепости и ждущих своей участи, я бы сказал, даже лучше. Также можно было бы предложить его продать за символические деньги бизнесменам, которые бы обязались привести его в порядок за свой счёт. К сожалению, данные варианты думой не рассматривались.



Самое главное, что напротив (смотрите последние фотографии) расположены трёхэтажное и двухэтажное здание бывшей инфекционной больницы, общей площадью 3000 кв.м. (в 10 раз больше), которые на самом деле находятся в более угрожающем состоянии и являются постоянным местом сбора наркоманов и бомжей, кругом валяются шприцы и бутылки с мусором. Эти здания, построенные из пустотелого кирпича, который сейчас насквозь промок и с бетонными перекрытиями, на самом деле несут гораздо большую опасность для людей и гораздо больше портят окружающий пейзаж, чем это старинное здание, площадью менее 300 кв.метров. Бывшая больница, построенная в 70-х годах прошлого века уж точно не имеет какой-то исторической ценности. Однако же, эти здания принадлежат дочерней структуре Privat bank, владельцем которого является государство Украина. Насколько я знаю, к собственникам применяется повышенная ставка налога на недвижимость, но, как говориться, воз и ныне там.»





Депутат намерен обратиться к местным краеведам с просьбой поведать горожанам об этом здании, с уничтожением которого исчезнет очередное напоминание об истории Даугавпилса.





