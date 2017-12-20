Еврокомиссия постановила выплатить 3,46 млн евро как компенсацию пострадавшим от осенних дождей фермерам Латвии, сообщили в представительстве Еврокомиссии в Латвии.

Эта сумма будет частью 15 млн евро, выделенных трем странам Балтии и Финляндии. Финансирование нужно использовать до 30 сентября 2018 года.

Латвия в октябре направила Еврокомиссии просьбу о помощи, указав, что от дождей погибло 76 900 га посевов и посадок культурных растений, а также 13 000 тонн заготовленного сена. Министерство земледелия в письме известило Еврокомиссию о том, что предварительные убытки крестьян составили 37,3 млн евро.



Из-за проливных дождей чрезвычайная ситуация была объявлена осенью в 29 краях Латвии. Правительство выделило пострадавшим фермерам 14,87 млн евро.

Напомним, что значительно пострадала от ливней Латгалия. В нашем регионе не только пострадала часть урожая на полях, но оказались размытыми и разрушенными дороги.