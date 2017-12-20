Завершился конкурс на должность руководителя Рижского русского театра.«Самым приемлемым кандидатом на должность члена правления Рижского Русского театра им.М.Чехова в конкуренции пяти претендентов номинационная комиссия признала Дану Бьорк», - сообщило вчера к вечеру Министерство культуры. К работе Бьорк приглашена приступить в начале 2018 года.

Напомним, что на данную должность претендовал и директор Даугавпилсского театра Олег Шапошников. На участие в конкурсе его сподвигло то, что Рига - его родной город и его карьера в свое время началась именно в Рижском Русском театре.



Как сообщил государственный секретарь Министерства культуры Сандис Волдиньш, Дана Бьорк назначена на пост после того, как были сравнены полученные во время конкурса пункты во всех турах, в том числе результаты личностного теста.



Среди членов жюри - директор театра Дайлес Андрис Витолс, профессор Латвийской академии культуры Янис Силиньш, консультант координационного центра Сармите Озола. Председатель жюри - госсекретарь Минкульта Сандис Волдиньш, его заместитель - замгоссекретаря Даце Вилсоне.



Чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в театре, решено ввести должность еще одного члена правления, который будет заниматься финансовыми вопросами. Конкурс будет объявлен в начале следующего года.