С 1 марта 2018 года доплата к государственному семейному пособию за двух детей до 20-летнего возраста составит 10 евро, за трех детей — 66 евро, за каждого следующего ребенка — 50 евро в месяц. Сегодня правительство приняло предусматривающие эти доплаты правила.

Как пояснили в Министерстве благосостояния, если в семье, например, четыре ребенка, доплата составит 116 евро, если пять — 166 евро в месяц.



Принятые сегодня правительством поправки к правилам о размере пособий — следующий шаг после принятых Сеймом поправок к закону о государственных социальных пособиях, согласно которым с 2018 года размер государственного семейного пособия будет зависеть от числа детей в семье.



Поправки предусматривают также выплату государственного семейного пособия детям до достижения 20-летнего возраста, если они учатся в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении и не вступили в брак.



Размер пособия, согласно поправкам изменен не будет — в следующем году за первого ребенка по-прежнему будет выплачиваться государственное пособие в размере 11,38 евро, за второго — 22,76 евро, за третьего — 34,14 евро, за четвертого и следующих детей — 50,07 евро в месяц.



Доплаты к пособию будут выплачены не позднее 30 апреля 2018 года.