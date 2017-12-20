11 декабря было подписано соглашение между Даугавпилсской городской думой и Агентством финансовых договоров о реализации первой очереди европроекта "Регенерация деградированных промышленных территорий в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае".

Цель проекта - ревитализация индустриальных зон, путем приведения в порядок общественной инфраструктуры для привлечения частных инвестиций. В рамках проекта будет реализована первая очередь проекта по восстановлению инфраструктуры промышленной территории в Черепово, а также ревитализация деградированной территории в Рандене Калкунской волости.



В Черепово в проект включены следующие улицы: Рупниецибас, Дундуру, А. Пумпура, Сигулдас.