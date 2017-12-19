Декабрь – это не только предновогоднее время. На декабрь приходится разгар войны, которую ведут между собой родители в детском саду. Причина конфликта – болезни, которые малыши регулярно приносят из садика, заставляя своих мам каждый месяц брать больничный. Те родители, которые честно сидят с больным ребенком дома, с ненавистью смотрят на мам, которые приводят своих малышей в детский сад с сильным насморком и кашлем, и тем самым ставят под удар здоровье чужих детей, пишет "МК-Латвия".

А родители заболевших деток огрызаются, мол, если они из-за каждого чиха ребенка будут брать больничный, то их вскоре уволят. И тех, и других можно понять, но что о чихающих, кашляющих и температурящих детях говорит закон?



■ С какой температурой ребенка разрешено водить в садик?



■ Почему сильный насморк у ребенка – не повод для больничного?



■ Сколько дней разрешено не посещать садик без справки от врача?



■ В каких случаях воспитатели вызывают «скорую помощь»?



■ Что может сделать мама, если видит в садике чужого больного ребенка?



Илона Дришлюка, руководитель отдела контроля общественного здоровья Государственной инспекции здравоохранения, рассказала, что в правилах внутреннего распорядка каждого детского садика Латвии должно быть подробно указано, в каких случаях можно или нельзя приводить малыша в детский сад. Эти правила каждый родитель получает при подписании договора о приеме ребенка в детское дошкольное учреждение.



Мнение родителей



«Привожу сына в ясли. Он раздевается, и тут я вижу, что мама его одногруппника, впихнув своего уже переодетого сына в помещение, подходит к воспитательнице и сует ей сверточек. И говорит: «Вот тут таблеточки, это антибиотик, его надо строго в 12 принять, не забудьте». Воспитатель стоит кивает. У меня чуть глаз не выпал от такого поворота!



Во-первых, больных детей нельзя принимать.



Во-вторых, никакие препараты воспитатель давать не имеет права. Я так и сказала, подойдя к этой парочке. Мама с таблетками в руке, правда, начала говорить мне, что она работает. Но я ответила, что НОРМАЛЬНЫЕ мамы не заставляют своих детей таскаться больными в сад. В итоге сходила к заведующей, и болеющего мальчика сняли на больничный. Жаль его. А маму не жаль...»



Насморк, кашель, температура



– Можно ли приводить ребенка в детский сад, если у него сильный насморк?



– Насморк не считается признаком инфекционного заболевания, значит, если у ребенка насморк, его разрешено вести в детский сад. Хочу подчеркнуть: даже если у ребенка зеленые густые сопли (они особенно сильно устрашают родителей), то и тогда малышу разрешено посещать детский сад. Главное, чтобы у ребенка кроме насморка не было каких-то других, дополнительных проблем со здоровьем, которые могут указывать на инфекцию. И родитель не обязан доказывать воспитателю, что насморк у его ребенка не является симптомом инфекции. Другими словами, воспитатель и без справки от семейного врача обязан принять ребенка в группу.



– Что, если у ребенка высокая температура?



– Высокая температура может быть признаком инфекционного заболевания. Но правила Кабинета министров устанавливают, что ребенка с температурой ниже 37,5 градусов можно приводить в сад. Чтобы избежать проблем, мама может прямо при воспитателе измерить температуру ребенку.



– Если температура является таким важным показателем, то обязаны ли воспитатели, хотя бы в период простуд и вирусов, при входе в помещение садика проверять у каждого ребенка температуру?



– Нет, у воспитателя нет такой обязанности. Воспитатель проверяет температуру, только если у него есть подозрения, что у конкретного ребенка температура повышена, или есть другие признаки инфекции.



– В каждой группе детского садика должен иметься градусник?



– Закон не обязывает воспитателя иметь в группе градусник. Если в садике есть медсестра, то градусник должен быть у нее. Впрочем, закон не обязывает детский сад иметь градусник.



– Что вы скажете про кашель? Кашляющего ребенка примут в садик?



– Ситуация такая же, как и с насморком. Если у ребенка есть только кашель, без насморка, температуры, покрасневших блестящих глаз (это признаки инфекции), то ребенка можно приводить в садик. И не важно, какой у него кашель: лающий или сиплый.



– Если мама говорит, что насморк и кашель – следствие аллергии, должна ли она доказать свои слова или кашляющего и сопливого ребенка без справки примут в сад?



– Так как в этом случае два признака инфекции идут вместе, то мама обязана доказать свои слова о наличии аллергии справкой от семейного врача.



– А с конъюнктивитом можно вести ребенка в сад?



– Воспитатель примет ребенка с покрасневшими глазами только в том случае, если его мама принесет справку от врача, что ребенок не инфицирован и его болезнь не заразна. Похожая ситуация с герпесом. Герпес на губах может быть заразным, поэтому воспитатель не имеет права принимать ребенка в садик без справки от врача, что ребенок здоров или хотя бы, что он не заразен.



– Что надо делать маме, если ребенка обязаны принять в детский сад, но воспитатель говорит, что с насморком или с температурой он ребенка в группу не возьмет.



– Если мама уверена, что закон на ее стороне, то спорный вопрос надо решить либо с помощью медсестры, либо с помощью заведующей детским садом. Но реальность такова, что не всегда в штате садика имеется медсестра, да и заведующей может не оказаться на месте. В этом случае мама может обратиться к семейному врачу ребенка, чтобы тот выписал справку, что ребенок не болен.



Мнение родителей



«Практика показывает, что здоровый ребенок, из которого любящие родственники не сотворили тепличный цветочек, идет в сад в возрасте примерно двух лет. За год в ясельной группе он успевает «перезнакомиться» со всем разнообразием соплей и кашлей согруппников. При адекватном уходе за ребенком эти знакомства как раз таки вполне делают его иммунитет крепким, и в последующем дети болеют достаточно редко.



Честно. Мои дети пошли в сад в два года, до трех лет каждый ходил ни шатко ни валко. Пару месяцев ходим, неделю дома сидим с простудами. После трех лет болели один-два раза в течение года. Думаю, любой работодатель не сильно обеднеет, оплатив работнику два недельных больничных в год.



А вот если гонять болеющего ребенка в сад (читай – на работу на полный день), то болеть в итоге он будет часто и продолжительно. Взрослый-то не сдюжит с температурой гулять дважды в день по часу-полтора, прыгать и плясать на физкультурных и музыкальных занятиях, играть в подвижные игры, в том числе на улице, выполнять какие-то трудовые поручения. Здоровому ребенку это дается без проблем, а вот больному лишь вредит».



«Забери меня, мама, домой!»



– Для обращения к семейному врачу нужно время, а у мамы, которой надо бежать на работу, его нет. Поэтому такой вопрос: может ли она позвонить в Инспекцию здравоохранения и попросить ее сотрудников приехать на место спора – то есть в детский сад?



– Инспекция – не скорая помощь и наши сотрудники хоть и являются медицинскими работниками, но все-таки не врачи. Жалобу от мамы мы обязаны рассмотреть в течение месяца. Сами понимаете, маме, которой надо спешить на работу, это ничем не поможет.



– По каким причинам воспитатель может попросить маму забрать ребенка из садика?



– Если у него поднялась температура выше 37,5 градусов, если начался понос, рвота и другие острые проблемы со здоровьем, которые требуют немедленного вмешательства врача.



– Что происходит с заболевшим малышом до тех пор, пока родители не заберут его из детского садика?



– Закон не обязывает детский сад иметь отдельное помещение для заболевших детей. Если в садике нет кабинета медсестры, то ребенок будет находиться в группе до приезда родственников, которые его заберут.



– Даже в том случае, если у ребенка инфекция?



– Именно так. Но если речь идет о ротавирусе, ребенка рвет, тошнит, то работники учреждения обязаны провести работы по дезинфекции помещения.



– В течение какого времени родители обязаны забрать заболевшего ребенка из детского садика?



– В законе не оговаривается время, в течение которого мама должна явиться в садик за заболевшим ребенком. Но всем понятно, что это надо сделать как можно быстрее.



– Если мама или папа не успевает приехать в садик, скажем, в течение получаса, могут ли они попросить, чтобы за заболевшим ребенком зашло их доверенное лицо?



– По закону воспитатель имеет право отдать ребенка только тому человеку, которого мама указала в договоре о приеме малыша в детский сад. Если в договоре не стоит имя этого человека, то воспитатели не имеют права отдавать ребенка ему.



– Если ни сами родители, ни их доверенные лица не могут быстро добраться до садика, то через какое время ребенка обязаны отправить в больницу?



– Все зависит от состояния здоровья малыша. Если здоровье не позволяет малышу ждать приезда родителей, то воспитатель или медсестра должны немедленно вызвать «скорую помощь». А каждый садик в своих правилах имеет возможность указать конкретное время, в течение которого родители должны забрать из садика заболевшего ребенка. Если они в это время не укладываются (пусть и по объективным причинам), воспитатель имеет право вызвать «скорую помощь» и отправить ребенка в больницу, предупредив родителей.



– Ребенок едет в больницу один?



– Ни в коем случае! С ним в обязательном порядке должен поехать сопровождающий от детского садика. В идеале – его воспитатель или няня. Но если они не могут, то с ребенком должен поехать любой другой сотрудник детского садика.



– Есть ли определенные состояния здоровья ребенка, о которых воспитатель обязан сообщить его родителям, когда они вечером приходят за малыша?



– В принципе любое ЧП, которое случилось в садике и которое привело к малейшему повреждению здоровья ребенка, должно быть передано родителю. Воспитатель обязан сообщить маме и папе о любом синяке ребенка, о любой его жалобе на здоровье, о любых конфликтах, которые могли привести пусть и к незначительным травмам.



Потенциально опасный чужой малыш



– Что делать родителю, который привел своего ребенка в детский сад и увидел в группе больного ребенка?



– Если этот чужой ребенок чихает или кашляет, и воспитатель его принял, так как знает, что эти симптомы аллергии, а не инфекции, то он (воспитатель) имеет право рассказать об этом чужой маме. В данном случае речь не идет о разглашении личных данных.



– Может ли родитель потребовать, чтобы воспитатель предоставила справку о том, что у чужого ребенка аллергия?



– Нет, это запрещено. Такую справку может потребовать у родителя только воспитатель. И воспитатель не имеет права никому ее показывать.



– Тогда расскажите, что делать маме, если она видит в садике чужого ребенка, который, по ее мнению, болен и может заразить ее собственного.



– Если воспитательница не считает, что ребенок инфицирован, а мама думает иначе, то выход только один: обратиться за помощью к медсестре садика или к заведующей и просить их разрешить конфликт. Если медсестра придет к выводу, что у ребенка инфекция, она позвонит родителям малыша и попросит его забрать.



«Хочу подчеркнуть: даже если у ребенка зеленые густые сопли (они особенно сильно устрашают родителей), посещать детский сад ему разрешено».



Справка не нужна!



– Сколько дней ребенок может пропускать садик без справки от врача?



– Еще совсем недавно ребенок мог пропускать детский сад без объяснения причины всего три рабочих дня. Если пропуск превышал три дня, то вне зависимости от причины пропуска с родителей ребенка требовали справку от врача, что ребенок здоров. Сейчас в законе появились изменения, и теперь справка от врача требуется только в случае, если ребенок не посещал садик по причине инфекционного заболевания. Причем не важно, как долго он болел – два дня или две недели. Родители обязаны показать воспитателю эту справку. Во всех других случаях справка не нужна и ребенок без всякого объяснения причины имеет право вернуться в садик без справки, что он здоров.



– Но ведь родитель, чтобы не отягощать себя походом к семейному врачу, может скрыть от воспитателей, что ребенок болел именно инфекционным заболеванием!



– Да, такая вероятность существует.



– Обязан ли врач присылать в садик информацию, что его маленький пациент болел инфекционным заболеванием?



– Врач не имеет права так делать, это нарушение закона о защите личных данных.



– Значит, ребенок может вернуться в детский садик не до конца выздоровевшим и заразить других детей...



– Гипотетически это возможно. Но надеюсь, что никто из родителей не поведет в садик ребенка, у которого не наступило полное выздоровление. К слову: если садик знает, что, к примеру, вчера ребенка тошнило и у него была рвота (это происходило в садике), то на следующей день ребенок может пройти в садик только со справкой от семейного врача, что он здоров. Без наличия этой справки ребенка запрещено принимать в садик.



Добавим, что в Даугавпилсских детских садах ситуация аналогичная: дети "цепляют" друг от друга всевозможные вирусы, и те, у кого иммунитет послабее, постоянно болеют, а что хуже всего - вынуждены каждый месяц пить курсы антибиотиков. Бороться с этим явлением крайне сложно, т.к. подход должен быть комплексным. Не только в детсадах должны придерживаться строго установленных правил, а родители относиться более ответственно к здоровью своего ребенка и чужих детей, но и работодатели, из-за которых собственно родители и ведут больных детей в сад, отнестись с большим пониманием к родителям с малышами.