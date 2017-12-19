В ответ на запланированную реформу Шадурского, которую поддержала правящая коалиция, депутат Даугавпилсской думы Михаил Лавренов подал депутатский запрос председателю городской думы. В частности депутат предложил провести опрос в школах нацменьшинств города, с тем, чтобы выяснить мнение школьников и их родителей об идее полного перехода на латышский язык обучения, а кроме этого, дать задание Управлению образования провести опрос и обобщённые результаты представить в Даугавпилсскую городскую думу.

Будет ли данная инициатива поддержана, и поинтересуются ли правящие города о том, насколько готовы и хотят ли учащиеся школ нацменьшинств Даугавпилса учиться только на латышском языке, пока не известно.