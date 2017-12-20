Невероятно чудесный зимний подарок, который затрагивает душу ребенка! Волшебный песочно-музыкальный "Щелкунчик" - один из самых любимых в Санкт-Петербурге (недаром все билеты в Мариинском театре распроданы уже в начале сентября!).
Ждём всех на единственном спектакле в Риге!
(Билеты - в кассах Bilešu serviss.)
Детский музыкальный лекторий "Пикколо" представляет долгожданную песочную сказку, которая со дня премьеры входит в череду самых любимых песочных концертов у слушателей публики Мариинского театра (недаром все билеты на зимние концерты в Мариинском театре распроданы уже в начале сентября).
Ждём всех на единственном спектакле в Риге!
(Билеты - в кассах Bilešu serviss.)
Детский музыкальный лекторий "Пикколо" представляет долгожданную песочную сказку, которая со дня премьеры входит в череду самых любимых песочных концертов у слушателей публики Мариинского театра (недаром все билеты на зимние концерты в Мариинском театре распроданы уже в начале сентября).
Песочно-музыкальная версия знаменитой сказки - это завораживающая история девочки и Щелкунчика, окунающая в атмосферу Петербурга девятнадцатого века под волшебную музыку П.И.Чайковского в исполнении виртуозной скрипки и рояля.
Чарующие звуки скрипки в исполнении артиста Мариинского театра Александра Широкова, нанизанные на волшебные нити сказки Э. Т. Гофмана, невообразимо глубоко овладевают воображением маленьких слушателей. Знаменитый рассказ в пересказе ведущей Ольги Пикколо в сочетании с незабываемой музыкой П.И. Чайковского и красочной песочной анимацией замечательного петербургского художника Оксаны Калинко на 45 минут погружает зрителей в удивительную атмосферу зимней тишины, праздничных чудес и таинства песочного преображения.
В ночь на Рождество крестный подарил девочке необычную игрушку и совсем скоро начали происходить чудеса! Детские солдатики и куклы стали оживать и разговаривать, капризный черствый Принц оказался превращенным в уродливую деревянную куклу — Щелкунчика, и лишь чистое любящее сердце маленькой девочки способно освободить его от злых чар...
Цветная песочная анимация – один из сложнейших и неповторимых видов изобразительного искусства. Художник перед зрителем создаёт картины из красочного песка, что особенно тяжело: песок слоями и в разном количестве наносится на стекло, избегая его превращения в однородную серую массу. Так появляются причудливые образы, которые плавно и медленно, превращаясь и перемешиваясь, перетекают из одних в другие; изображение создается и пропадает на глазах у зрителя под звуки голоса ведущей, все происходит здесь и сейчас с глубоким успокаивающим эффектом - единственно для наших маленьких слушателей лектория!
Сказку расскажут и нарисуют:
Ольга Пикколо - ведущая концерта - музыковед, автор детского музыкального лектория «Пикколо» и ведущая детских программ Мариинского театра в Санкт-Петербурге;
Оксана Калинко, одна из признанных художников-мастеров цветной песочной анимации в Санкт-Петербурге;
Александр Широков (скрипка) – скрипач – виртуоз, заместитель концертмейстера первых скрипок оркестра Мариинского театра в Санкт-Петербурге;
Татьяна Чигорская (рояль) - выпускница Белорусской Государственной Академии музыки, лауреат многочисленных международных конкурсов и концертмейстер международного уровня.
Спектакль проводится на русском языке.
Билеты доступны в кассах SIA “’Bilešu serviss”.
Чарующие звуки скрипки в исполнении артиста Мариинского театра Александра Широкова, нанизанные на волшебные нити сказки Э. Т. Гофмана, невообразимо глубоко овладевают воображением маленьких слушателей. Знаменитый рассказ в пересказе ведущей Ольги Пикколо в сочетании с незабываемой музыкой П.И. Чайковского и красочной песочной анимацией замечательного петербургского художника Оксаны Калинко на 45 минут погружает зрителей в удивительную атмосферу зимней тишины, праздничных чудес и таинства песочного преображения.
В ночь на Рождество крестный подарил девочке необычную игрушку и совсем скоро начали происходить чудеса! Детские солдатики и куклы стали оживать и разговаривать, капризный черствый Принц оказался превращенным в уродливую деревянную куклу — Щелкунчика, и лишь чистое любящее сердце маленькой девочки способно освободить его от злых чар...
Цветная песочная анимация – один из сложнейших и неповторимых видов изобразительного искусства. Художник перед зрителем создаёт картины из красочного песка, что особенно тяжело: песок слоями и в разном количестве наносится на стекло, избегая его превращения в однородную серую массу. Так появляются причудливые образы, которые плавно и медленно, превращаясь и перемешиваясь, перетекают из одних в другие; изображение создается и пропадает на глазах у зрителя под звуки голоса ведущей, все происходит здесь и сейчас с глубоким успокаивающим эффектом - единственно для наших маленьких слушателей лектория!
Сказку расскажут и нарисуют:
Ольга Пикколо - ведущая концерта - музыковед, автор детского музыкального лектория «Пикколо» и ведущая детских программ Мариинского театра в Санкт-Петербурге;
Оксана Калинко, одна из признанных художников-мастеров цветной песочной анимации в Санкт-Петербурге;
Александр Широков (скрипка) – скрипач – виртуоз, заместитель концертмейстера первых скрипок оркестра Мариинского театра в Санкт-Петербурге;
Татьяна Чигорская (рояль) - выпускница Белорусской Государственной Академии музыки, лауреат многочисленных международных конкурсов и концертмейстер международного уровня.
Спектакль проводится на русском языке.
Билеты доступны в кассах SIA “’Bilešu serviss”.
Прослойка средненьких, оказывается, растет
МEGO на viestura, универсам (6)