Невероятно чудесный зимний подарок, который затрагивает душу ребенка! Волшебный песочно-музыкальный "Щелкунчик" - один из самых любимых в Санкт-Петербурге (недаром все билеты в Мариинском театре распроданы уже в начале сентября!).

Ждём всех на единственном спектакле в Риге!

(Билеты - в кассах Bilešu serviss.)



Детский музыкальный лекторий "Пикколо" представляет долгожданную песочную сказку, которая со дня премьеры входит в череду самых любимых песочных концертов у слушателей публики Мариинского театра (недаром все билеты на зимние концерты в Мариинском театре распроданы уже в начале сентября).

Песочно-музыкальная версия знаменитой сказки - это завораживающая история девочки и Щелкунчика, окунающая в атмосферу Петербурга девятнадцатого века под волшебную музыку П.И.Чайковского в исполнении виртуозной скрипки и рояля.



Чарующие звуки скрипки в исполнении артиста Мариинского театра Александра Широкова, нанизанные на волшебные нити сказки Э. Т. Гофмана, невообразимо глубоко овладевают воображением маленьких слушателей. Знаменитый рассказ в пересказе ведущей Ольги Пикколо в сочетании с незабываемой музыкой П.И. Чайковского и красочной песочной анимацией замечательного петербургского художника Оксаны Калинко на 45 минут погружает зрителей в удивительную атмосферу зимней тишины, праздничных чудес и таинства песочного преображения.



В ночь на Рождество крестный подарил девочке необычную игрушку и совсем скоро начали происходить чудеса! Детские солдатики и куклы стали оживать и разговаривать, капризный черствый Принц оказался превращенным в уродливую деревянную куклу — Щелкунчика, и лишь чистое любящее сердце маленькой девочки способно освободить его от злых чар...



Цветная песочная анимация – один из сложнейших и неповторимых видов изобразительного искусства. Художник перед зрителем создаёт картины из красочного песка, что особенно тяжело: песок слоями и в разном количестве наносится на стекло, избегая его превращения в однородную серую массу. Так появляются причудливые образы, которые плавно и медленно, превращаясь и перемешиваясь, перетекают из одних в другие; изображение создается и пропадает на глазах у зрителя под звуки голоса ведущей, все происходит здесь и сейчас с глубоким успокаивающим эффектом - единственно для наших маленьких слушателей лектория!



Сказку расскажут и нарисуют:

Ольга Пикколо - ведущая концерта - музыковед, автор детского музыкального лектория «Пикколо» и ведущая детских программ Мариинского театра в Санкт-Петербурге;

Оксана Калинко, одна из признанных художников-мастеров цветной песочной анимации в Санкт-Петербурге;

Александр Широков (скрипка) – скрипач – виртуоз, заместитель концертмейстера первых скрипок оркестра Мариинского театра в Санкт-Петербурге;

Татьяна Чигорская (рояль) - выпускница Белорусской Государственной Академии музыки, лауреат многочисленных международных конкурсов и концертмейстер международного уровня.



Спектакль проводится на русском языке.



Билеты доступны в кассах SIA “’Bilešu serviss”.