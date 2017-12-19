Учитывая увеличение акцизного налога на топливо, его цена со следующего года вырастет на 3,8-4,8 евроцентов, сообщает торговец топливом Neste.

С 1 января следующего года акциз на бензин вырастет на 4 евроцента за литр, на дизель – на 3,1 евроцентов за литр, а на газ – на 3,8 центов за литр. Кроме того, акцизную ставку облагают налогом на добавленную стоимость в размере 21%, из-за чего бензин подорожает на 4,8 центов, дизель – на 3,8 центов, а газ – на 4,6 центов.



«Настолько стремительного увеличения акцизного налога мы еще не переживали. С ростом акциза с 1 января его доля в стоимости бензина составит 38%, а дизеля – 32,3%. Из-за этого ожидается, что потребление бензина может сократиться, а рост цен повлияет и на привычки тех водителей, чьи машины в качестве топлива используют дизель», - считает руководитель розничной торговли Neste Latvija Арманд Бейзикис.



Neste отмечает, что стоимость нефти определяется в долларах США, поэтому очень важна разница курсов евро и доллара. Поэтому косвенно на уровень цен на горючее влияют и колебания курсов валют.