Завершился конкурс, объявленный ранее Даугавпилсской думой, на разработку проекта реконструкции картодрома "Блазма". Победу в нем одержала фирма "RemPro". Об этом свидетельствуют данные Бюро по надзору за закупками.

Разработку проекта и авторский надзор данная компания обеспечит за 107 678 евро. Как сообщается, "RemPro" был единственным претендентом в конкурсе.



Согласно технической спецификации, картодром на ул. Блазмас,11 будет предусмотрен для проведения соревнований по картингу. Члены "Даугавпилсского клуба картинга" считают, что картодром должен иметь сертифицированную трассу для проведения соревнований международного уровня.