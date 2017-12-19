Завершился конкурс, объявленный ранее Даугавпилсской думой, на разработку проекта реконструкции картодрома "Блазма". Победу в нем одержала фирма "RemPro". Об этом свидетельствуют данные Бюро по надзору за закупками.
Разработку проекта и авторский надзор данная компания обеспечит за 107 678 евро. Как сообщается, "RemPro" был единственным претендентом в конкурсе.
Согласно технической спецификации, картодром на ул. Блазмас,11 будет предусмотрен для проведения соревнований по картингу. Члены "Даугавпилсского клуба картинга" считают, что картодром должен иметь сертифицированную трассу для проведения соревнований международного уровня.
Согласно технической спецификации, картодром на ул. Блазмас,11 будет предусмотрен для проведения соревнований по картингу. Члены "Даугавпилсского клуба картинга" считают, что картодром должен иметь сертифицированную трассу для проведения соревнований международного уровня.
Почему горожане должны оплачивать для них эти покатушки на машинках? Сами, и за свои!!!
Почему горожане должны оплачивать для них эти покатушки на машинках? Сами, и за свои!!!
Почему горожане должны оплачивать для них эти покатушки на машинках? Сами, и за свои!!!
140 тысяч евро в год. В такую сумму Даугавпилсу обходится аэропорт, который выглядит более, чем плачевно. Заброшенные взлётные полосы, на которых растут кусты и деревья, разрушенные постройки, за которые некогда самоуправление заплатило более 1,5 млн евро, кредитные обязательства до 2021 года... За 20 лет судьба этой огромной площадки с потенциалом стать «окном в соседние страны» так и не решилась - не удалось найти ни покупателей, ни инвесторов.
Почему горожане должны оплачивать для них эти покатушки на машинках? Сами, и за свои!!!
На ближайшем заседании Даугавпилсской городской думы будет рассмотрен вопрос о выделении необходимого финансирования Рихарду Эйгиму (СЗК) на изучение государственного языка.
На ближайшем заседании Даугавпилсской городской думы будет рассмотрен вопрос о выделении необходимого финансирования Рихарду Эйгиму (СЗК) на изучение государственного языка.
Kакую прибыль для горожан принесут покатушки пары-тройки чуваков на "бибиках"? Как в принципе и на двухколесных дриндулетках без тормозов.