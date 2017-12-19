Даугавпилсская прокуратура передала в суд материалы дела о жестоком избиении, повлекшем смерть пострадавшего, а также в удовлетворении страсти в извращенном виде.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый распивал с соседом алкоголь, когда между ними вспыхнул конфликт. Нападавший нанес своей жертве несколько ударов кулаками и ногой в голову жертве. Хозяин дома еще был в состоянии сопротивляться и попытался вытолкать соседа из квартиры. Это привело нападавшего в бешенство и он продолжил наносить ему удары по жизненно важным органам.



По заключению экспертов, всего было нанесено 83 удара. Кроме того, обвиняемый схватил жертву за уши и попытался выдавить глаза. Он прекратил избивать мужчину, когда у того изо рта потекла кровь.



Также, согласно обвинительному заключению, в перерывах между жесткой экзекуцией, нападавший удовлетворил свою половую страсть противоестественным способом.