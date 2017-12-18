Мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс (СЗК) аннулировал результаты аукциона на аренду здания по ул.Менделеева 5, строительство которого обойдётся в 3,937 миллиона евро, реализуя европейский проект по развитию Северной промышленной зоны на Химии.

Проект с целью освоения финансирования лоббировался ещё мэром Даугавпилса Янисом Лачплесисом (Единство/Латгальская партия), предположительно, в интересах «семьи Шмукста». Результат аукциона, в котором победил «чужой» инвестор, оказался не желаемым для коалиции Лачплесиса и Эйгима, и впоследствии был отменен.



Находящиеся в распоряжении редакции документы, которые стали доступны в результате депутатских запросов Андрея Элксниньша (Согласие), свидетельствуют о том, что:



[1] Аукцион на аренду зданий по ул.Менделеева 5, общей площадью 3 082 кв. метра, был проведён Даугавпилсской городской думой 16 ноября и впоследствии аннулирован распоряжением Р. Эйгимса от 23 ноября. Градоначальник фактически отменил решение Аукционной комиссии присудить право на заключение договора аренды планируемых производственных зданий фирме “Shine Expert” по цене 1,65 евро за квадратный метр.



[2] Фирма “Norddeck” принадлежит членам семьи Шмукста (в большей степени Станиславу Шмуксту) опосредованно через компанию “Teraleks”. Она в ходе аукциона предложила цену ниже фирмы победителя - лишь 1,60 евро за один квадратный метр.



Нельзя оставить и без внимания тот факт, что именно фирма “Teraleks” 26 октября этого года заключила договор с городской думой о дополнительных строительных работах в 26-м детском садике на сумму 76 216,12 евро (без НДС).



Ранее, в 2016 году закупка по повышению энергоэффективности 26-го детского сада с финансированием 1’245’142,67 миллион евро в 2016 году была передана фирме “Šafrans” по инициативе Я.Лачплесиса, принадлежащей Станиславу и Эрику Шмукстам.



[3] Участие С. Шмукста и фирмы “Norddeck” в аукционе на аренду производственных помещений было запланировано заранее. Первое соглашение о том, что Даугавпилсская городская дума вложит в развитие инфраструктуры ул.Менделеева,5 3 937 000 евро было подписано ещё 30 июня 2015 года, последнее - 15 марта 2017 года.



Для успешной реализации проекта по строительству здания по ул. Менделеева, 5 и обеспечению подъездных путей к объекту 22 ноября 2016 года Даугавпилсская городская дума под руководством Я.Лачплесисом у Станислава и Эрика Шмукста выкупила землю.



[4] На заседании Даугавпилсской городской думы 14 декабря депутаты, рассматривая вопрос о проведении повторного аукциона на аренду здания по ул. Менделеева,5 и заслушав аргументы А. Элксниньша, приняли решение отложить вопрос до выяснения всех обстоятельств. Мэр Р. Эйгимс в данном заседании не участвовал.



А. Элксниньш депутатам рассказал: «Сложившаяся ситуация свидетельствует о незаконном решении Р. Эйгимса в интересах фирмы С. Шмукста, в чем уже разбирается Министерство среды и регионального развития (VARAM). Любые последующие решения Думы могут привести к потере всего доступного европейского финансирования в данном проекте».