В редакцию портала Nasha.lv обратились жильцы многоквартирного дома на Кожзаводе по адресу 18 Новембра 195v, которые пятничным вечером столкнулись с проблемой - из кранов несколько часов подряд течет мутная ржвая вода.

Как удалось выяснить, жильцы дома заранее были предупреждены о том, что в доме будут проводиться ремонтные работы сотрудниками предприятия Daugavpils ūdens. Объявление на подъезде гласило о том, что в 13:00 дому отключат воду, чтобы провести ремонт водопроводных сетей. В 16:30 воду обязались подключить, что было сделано вовремя. Тем не менее, после завершения работ во всех квартирах девятиэтажного дома из кранов продолжает течь вода, по цвету более напоминающая кока-колу.



- Понимая, что проблема может быть устранена после протока воды, я открыла кран на всю, чтобы "пропустить" ржавчину. Однако, после 20 минут настежь открытого крана ничего так и не поменялось - вода как была темно-рыжей, так темно-рыжей и остается, - рассказывает жительница дома Антонина.



- Я стала звонить в аварийную службу. Мой звонок уже был не первым. Сотрудница ответила, что проблемы пытаются устранить. Как же это возможно, что в пятницу вечером у нас нет возможности получить чистую воду, ведь мы платим за услугу не маленькие деньги? Ни чай сварить, ни еду приготовить, - разве так можно поступать? Пришлось идти в магазин и покупать бутыль с питьевой водой, потому как неизвестно как долго наши доблестные службы будут устранять ту ситуацию, которая омрачила вечер сотне квартирантам нашего дома, - возмутилась пенсионерка.