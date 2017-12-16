Рано утром 14 декабря, около 4.00, муниципальная полиция получила информацию о том, что в микрорайоне Поселок Химиков находится женщина в годах, которая не помнила своего адреса и заблудилась.

Полицейским удалось установить, что женщина 1930 г.р., а также найти ее местожительства. Даму благополучно доставили домой.



Муниципальная полиция просит жителей не оставаться равнодушными, когда кому-то из окружающих нужна помощь. Обращаться в дежурную часть полиции самоуправления можно круглосуточно без выходных. Номер телефона: 65421500.