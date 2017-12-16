Приближаются праздники, и далеко не у всех есть время бегать по магазинам в поисках подарков. Для многих наиболее удобным вариантом является покупка товаров в интернете. Однако и тут стоит быть внимательными и соблюдать простые правила предосторожности, чтобы не попасться на удочку мошенников.

Полиция дает несколько советов, которые помогут не стать жертвой обманщиков.



- Любой интернет-магазин стоит оценивать критически. Перед оформлением покупки не лишне будет собрать отзывы о продавце и почитать, каким опытом делятся другие покупатели.

- Все условия и правила покупки необходимо очень внимательно изучить. Такая информация содержит данные о времени высылки товара, об условиях отслеживания передвижения посылки, возможности возврата товара и т.п.

- Для оплаты покупок в интернете лучше иметь отдельную кредитную карту, на которой находится только необходимая для конкретной покупки сумма, а не вся зарплата или накопления.

- Оплачивать товар лучше после его получения.

- Не в коем случае не раскрывайте своих личных данных: номер расчетной карты, номер паспорта, номер телефона, личные данные, банковские коды и т.п.

- На покупаемый товар следует потребовать документы.



Полиция призывает жителей быть осторожными и 100 раз подумать, стоит ли покупать товар и иностранных интернет-магазинах.