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Управляющая делами думы Жанна Кобзева в программе "Диалог с городом"
(7)
15.12.2017 12:21 | Автор: nasha.lv
Фото: Alise Plus
15 декабря гостем еженедельной программы "Диалог с городом" на радио Alise Plus стала Управляющая делами Даугавпилсской городской думы Жанна Кобзева.
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Комментарии
(0-10/7)
13.47 2017
15.12.2017 13:40
1
1
Жанну Кобзеву послушать не получается. Какова причина.Очень хотелось-бы, ведь человек в думе новый.,
Ответить
ответ
15.12.2017 13:43
1
1
13.47 2017
15.12.2017 13:40
Жанну Кобзеву послушать не получается. Какова причина.Очень хотелось-бы, ведь человек в думе новый.,
все получается.
Ответить
можно не тратить время на просмотр
15.12.2017 16:56
2
0
грубый подхалимаж иэру и пустое бла-бла-бла, случайный пассажир..........
сама не понимает и не знает, что должна делать,
типа она одна за всю думу ........ и ни за что,
ооооооооооооо ! привирает по поводу обратной связи,
вот так, не стесняясь горожан, дербанят партии - временщики наши налоги на содержание таких тружениц
Ответить
15.12.2017
15.12.2017 17:25
0
1
13.47 2017
15.12.2017 13:40
Жанну Кобзеву послушать не получается. Какова причина.Очень хотелось-бы, ведь человек в думе новый.,
спасибо удалось услышать.Позитивно!
Ответить
4el
15.12.2017 17:29
0
2
Слушала с большим интересом. Свежие мысли, новое лицо, здравые ответы. Человек на своём месте и это плюс.
Ответить
LĀČUKS
15.12.2017 17:50
1
0
Комментарий удален администратором в связи с тем, что имеет признаки оскорбления, унижения чести и достоинства личности.
п
15.12.2017 19:06
1
0
4el
15.12.2017 17:29
Слушала с большим интересом. Свежие мысли, новое лицо, здравые ответы. Человек на своём месте и это плюс.
Комментарий удален администратором в связи с тем, что имеет признаки оскорбления, унижения чести и достоинства личности.
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сама не понимает и не знает, что должна делать,
типа она одна за всю думу ........ и ни за что,
ооооооооооооо ! привирает по поводу обратной связи,
вот так, не стесняясь горожан, дербанят партии - временщики наши налоги на содержание таких тружениц