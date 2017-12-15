В Даугавпилсском самоуправлении прошло заседание думы, на котором депутаты рассмотрели более 50 вопросов, касающихся жизни города. О главных решениях и событиях этой недели с подробностями рассказал Андрей Элксниньш.
Сегодня:Пятница,
Именины:Hanna, Jana, Johanna, Иван, Панас, Андрей
Вопрос Элксниньшу: почему партия "Согласие" не поддержала протестное мероприятие?
Этак вы окажитесь в положении "Свой среди чужих, чужой среди своих."
Они вросли в свои оппозиционные стулья в САЙМе, у них страх потерять насиженный мест многократно превышает любое движение туловищем.
Им сказали сидеть молча и они сидят уже третий десяток лет.
Я уже не первый год говорю, что согласосам верить нельзя.