Представители самоуправления обследовали территорию 8-го бастиона в Даугавпилсской крепости. В бастионном валу некогда были построены два каземата - кирпичные постройки с люками для обстрела, которые ранее использовались как склады, но в военное время в них могли размещаться защитники крепости.

Состояние казематов неудовлетворительное. На правом фланге провалилась крыша, в связи с чем в перекрытиях и несущих конструкциях скопился большой объем влаги. Это угрожает безопасности посетителей, т.к. кирпичи могут вываливаться. Вход в казематы с правого фланга закрыт с этой весны - перекрытия в аварийном состоянии.



Руководство думы решило срочно провести мероприятия по ремонту крыши обоих казематов, чтобы обеспечить сохранение элементов культурного памятника. В связи с тем, что полная реставрация обошлась бы очень дорого, приводить в порядок объекты будут поэтапно.