Эстонское предприятие "Skinest Rail" напрямую, а также не прямым способом получило контроль над 95,92% акций Даугавпилсского локомотиворемонтного завода.

13 декабря "Skinest Rail" приобрел 100% долей в эстонском предприятии "Lokomotiiv Investeeringud", которому в свою очередь принадлежат 46,01% акций Даугавпилсского ЛРЗ, таким образом прямым и не прямым способом компания получила контроль над 95,92% имеющих право голоса основного капитала.



Среди крупнейших владельцев ЛРЗ до этого были компания "Skinest Rail" (49,91%), а также эстонское предприятие "Spacecom", входящее в российскую транспортную компанию "Северстальтранс", которым принадлежали 25,27% акций.