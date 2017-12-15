Советником по экономическим вопросам мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса стал Янис Чакстиньш, сообщили агентству LETA в пресс-службе самоуправления. Несколько лет назад Чакстиньш фигурировал в эпизоде, связанном с попыткой получить вексель на 200 млн евро, и до сих пор он находится в статусе подозреваемого.

Как пояснила советница мэра Ольга Петкевич, Чакстиньша был выбран, так как в настоящий момент город работает над несколькими проектами, а у нового советника имеется опыт как в реализации проектов, так и контакты в министерствах. Мэр Даугавпилса не может ежедневно присутствовать в Риге, как это требует работа над проектами, поэтому Чакстиньш сможет представлять Даугавпилс в столице. Заработная плата Чакстиньша — 1150 евро в месяц.



В 2015 году глава Лиелвардской краевой думы Янис Аболиньш подал в Госкассу заявление с просьбой выдать гарантийное письмо на получение займа в размере 200 миллионов евро. Предполагалось, что дума получит займ у зарегистрированной в Лихтенштейне оффшорной компании Riverside HK Ltd. Аболиньш утверждал, что рассматривал эту сумму как депозит для привлечения средств на проекты (в частности, развитие дорог, водопроводно-канализационной системы и создание променада вдоль Даугавы). Если бы самоуправление не смогло выполнить свои обязательства, их переняла бы Госкасса.



В результате гарантийное письмо выдано не было, Аболтиньш был смещен с поста, а 8 июня 2015 года сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями по подозрению в мошенничестве задержали шестерых человек: троих мужчин и трех женщин. Одним из задержанных был Чакстиньш, который до сих пор находится в статусе подозреваемого - однако с него был снят запрет на выезд из страны и снят надзор полиции.



Сам Чакстиньш, в свою очередь, пояснил агентству LETA, что в свое время был советником председателя совета Рижского фарфорового завода Кузнецова, долго время спасал предприятие от банкротства, за что получил благодарность акционеров. Чакстиньш также был председателем правления предприятия Remeks elektrotīkli. В настоящий момент он является членом экспертной группы парламентской Комиссии по развитию народного хозяйства, а также президент Латвийской ассоциации гимнастики. В политике в 1998 года, в свое время входил в группу Helsinki 86.