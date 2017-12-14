На заседании думы в городской думе разгорелись жаркие дебаты вокруг утверждения кандидатов на должности заместителей исполнительного директора думы Инги Голдберги.
Как выяснилось, после длительного анализа всех заявок, оценочная комиссия выдвинула на назначение 3 претендентов, которые набрали наибольшее количество баллов.
Тем не менее, на утверждение депутатов были выдвинуты только фамилии двух кандидатов. Примечательно, что кандидат, набравший максимальное количество пунктов - Евгений Оленов (член "Латгальской партии", бывший руководитель ПЖКХ), в списке претендентов на утверждение не значился.
Анна Кокина рассказала депутатам, что решение отстранить кандидата, набравшего максимальное количество пунктов, принял председатель самоуправления Рихард Эйгим.
Глава Юридического департамента Руслан Головань пояснил, что выдвижение на утверждение заместителя исполнительного директора - политическое решение.
К сожалению, Рихард Эйгим, который данное политическое решение принял, не участвовал в заседании думы, поэтому мотивированного ответа на свои вопросы депутаты получить не смогли.
Андрей Элксниньш, участвуя в дебатах, сказал, что исходя из такого развития ситуации, все конкурсы на вакантные должности в думе можно считать фикцией.
Ливия Янковская поддержала своих коллег-депутов и возмутилась таким своеобразным ходом конкурсов:
- Давайте тогда писать в конкурсах, что участвовать в них могут только представители определённых партий.
Депутаты "Согласия" предложили отложить вопрос утверждения кандидатов на должность заместителя исполнительного директора думы, однако, решение не было поддержано коалицией.
В соответствии с Положением думы, было назначено закрытое голосование как на выборах мэра и вице-мэров.
Из числа депутатов была создана комиссия, в зале появился черный ящик. Каждый депутат голосовал письменно.
В результате, большинством голосов на должности заместителей исполнительного директора думы Инги Голдберги в рамках закрытого голосования были утвержены Татьяна Дубина (7 голосов - ЗА, 1 голос - ПРОТИВ) и Карлис Расис (13 голосов - ЗА).
Татьяна Дубина до сих пор руководила отделом развития собственности в городской думе. Карлис Расис – учитель образования по интересам Даугавпилсской госгимназии, ассистент в Даугавпилсском университете, администратор компьютерных систем в Центре Марка Ротко и аналитик в одной из частных фирм.
Предварительно зарплата заместителей составит 1 400 евро. Всего в конкурсе участвовали 6 претендентов.
Тем не менее, на утверждение депутатов были выдвинуты только фамилии двух кандидатов. Примечательно, что кандидат, набравший максимальное количество пунктов - Евгений Оленов (член "Латгальской партии", бывший руководитель ПЖКХ), в списке претендентов на утверждение не значился.
Анна Кокина рассказала депутатам, что решение отстранить кандидата, набравшего максимальное количество пунктов, принял председатель самоуправления Рихард Эйгим.
Глава Юридического департамента Руслан Головань пояснил, что выдвижение на утверждение заместителя исполнительного директора - политическое решение.
К сожалению, Рихард Эйгим, который данное политическое решение принял, не участвовал в заседании думы, поэтому мотивированного ответа на свои вопросы депутаты получить не смогли.
Андрей Элксниньш, участвуя в дебатах, сказал, что исходя из такого развития ситуации, все конкурсы на вакантные должности в думе можно считать фикцией.
Ливия Янковская поддержала своих коллег-депутов и возмутилась таким своеобразным ходом конкурсов:
- Давайте тогда писать в конкурсах, что участвовать в них могут только представители определённых партий.
Депутаты "Согласия" предложили отложить вопрос утверждения кандидатов на должность заместителя исполнительного директора думы, однако, решение не было поддержано коалицией.
В соответствии с Положением думы, было назначено закрытое голосование как на выборах мэра и вице-мэров.
Из числа депутатов была создана комиссия, в зале появился черный ящик. Каждый депутат голосовал письменно.
В результате, большинством голосов на должности заместителей исполнительного директора думы Инги Голдберги в рамках закрытого голосования были утвержены Татьяна Дубина (7 голосов - ЗА, 1 голос - ПРОТИВ) и Карлис Расис (13 голосов - ЗА).
Татьяна Дубина до сих пор руководила отделом развития собственности в городской думе. Карлис Расис – учитель образования по интересам Даугавпилсской госгимназии, ассистент в Даугавпилсском университете, администратор компьютерных систем в Центре Марка Ротко и аналитик в одной из частных фирм.
Предварительно зарплата заместителей составит 1 400 евро. Всего в конкурсе участвовали 6 претендентов.
Завод «Красный пролетарий» (род. 1857 – убит 2010)
Ижевский мотоциклетный завод (род. 1928 – убит 2009)
Ирбитский мотоциклетный завод («Урал») (род. 1941 – н.в. в коме после ранения)
Павловский инструментальный завод (род. 1820 – убит 2011)
Липецкий тракторный завод (род. 1943 – убит 2009)
Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010)
Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск) (род. 1939 – убит 2010)
Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток) (род. 1895 – убит 2009)
Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская область) (род. 1946 – убит 1999)
Саратовский авиационный завод (род. 1931– убит 2010)
Омский завод транспортного машиностроения (род. 1896 – убит 2009)
Челябинский часовой завод «Молния» (род. 1947 – убит 2009)
Угличский часовой завод «Чайка» (род. 1938 – убит 2009)
Второй московский часовой завод «Слава» (род. 1924 – убит 2006)
Чистопольский часовой завод «Восток» (род. 1941– убит 2010)
Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе (род. 1932 – убит 2007)
Завод «Станкомаш» (Челябинск) (род. 1935 – убит 2009)
Рязанский станкостроительный завод (род. 1949 – убит 2008)
Кронштадтский морской завод (род. 1858 – убит 2005)
Завод «Кузбассэлемент» (род. 1942 – убит 2008)
Иркутский завод радиоприемников (род. 1945 – убит 2007)
Завод точного литья «Центролит» (Липецк) (род. 1963 – убит 2009)
Томский приборный завод (род. 1961 – убит 2007)
Завод «Сивинит» (Красноярск) (род. 1970 – убит 2004)
Красноярский завод телевизоров (род. 1952 – убит 2003)
Завод «Динамо» (Москва) (род. 1897 – убит 2009)
Орловский завод управляющих вычислительных машин им. К.Н. Руднева (род. 1968 – убит 2006)
Оренбургский аппаратный завод (род. 1943 – убит 2009)
Хабаровский завод «ЕВГО» (род. 2000 – убит 2009)
Ульяновский радиоламповый завод (род. 1959 – убит 2003)
Завод Сибэлектросталь (Красноярск) (род. 1952 – убит 2008)
Оренбургский комбинат шелковых тканей «Оренбургский текстиль» (род. 1972 – убит 2004)
Барышская фабрика им. Гладышева (Ульяновская область) (род. 1825 – убит 2005)
Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина (Кострома) (род. 1939 – убит 2011)
Дальневосточный радиозавод (Комсомольск-на-Амуре) (род. 1993 – убит 2009)
Велозавод (Йошкар-Ола) (род. 1950 – убит 2006)
Велозавод (Нижний Новгород) (род. 1940 – убит 2007)
Пермский велозавод (род. 1939 – убит 2006)
Балтийский завод (род. 1856 – убит 2011)
Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск) (род. 1941 – убит 2011)
Завод «Химпром» (Волгоград) (род. 1931 – убит 2010)
Иркутский завод карданных валов (род. 1974 – убит 2004)
Завод «Ижмаш» (Ижевск) (род. 1807 – убит 2012)…
…и еще около 78 тысяч заводов и фабрик.