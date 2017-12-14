Сегодня, 14 декабря, в думе Даугавпилса проходит очередное заседание. На повестке дня 51 вопрос из различных сфер городского хозяйства.

Спустя час после начала заседания, которое транслируется в прямом эфире, в зал попыталась зайти женщина, явно возмущенная работой думы.



- Здравствуйте! Можно войти?, - начала горожанка.

- Не надо, - послышалось со стороны депутатов.

- Очень жаль. Я бы многое сказала про вашу думу. Беспредел! В социалке беспорядки! Такое творится - просто неописуемо. Не к кому обратиться. Некому пожаловаться...



На этих словах сотрудники думы оперативно среагировали и выпроводили возмущенную женщину из зала заседаний, однако повышенный тон недовольной горожанки еще долго слышался за дверьми зала.



После инцедента депутаты продолжили рассматривать вопросы повестки дня.



Напомним, это не первый случай попытки горожан высказать свое мнение о работе городского руководства в зале заседаний думы. Вероятно, накал недовольства жителей настолько высок, что привлекать внимание к своим проблемам горожане готовы любыми способами.