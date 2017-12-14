Как сообщает сайт городской думы Даугавпилса, на ул. 18 новембра у кладбищ были вырублены кусты и деревья. Открывающаяся взорам проезжающих мимо картина весьма не приглядна. По информации думы, это произошло... случайно, по ошибке.



Однако комиссия по городскому строительству и среде уже подготовила решение, как исправить ошибку, совершенную работниками предприятия “Labiekārtošana D”. Члены комиссии считают, что должен быть план развития кладбища. На данный же момент его нет. Что касается, ошибочной вырубки вдоль главной улицы города, то решено посадки восстановить, проконсультировавшись перед этим с архитектором по среде. Принято решение также обустроить автостоянку у коммунальных кладбищ.