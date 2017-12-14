9 декабря около 22.00 муниципальная полиция получила сигнал о том, что молодежь снимает и ломает декор с ёлки у Ледового дворца в Даугавпилсе. Ближайший к месту происшествия патруль тут же поехал к Ледовому. Там сотрудников муниципальной полиции дожидались те, кто их вызвал. Они описали внешность вандалов и сообщили в какую сторону те пошли. Проверив территорию поблизости, а также при сотрудничестве с постом видео наблюдения, полицейским удалось обнаружить нарушителей. Ими оказались подростки 2001 г.р. Свою вину они признали. В связи с произошедшим начат административный процесс.

Полиция самоуправления напоминает жителям, что в городе установлено видео наблюдение, и если кто-то решит совершить какое-либо правонарушение, то виновный будет непременно задержан. Поэтому не стоит портить праздники ни себе, ни другим.