На заседании Комиссии по городскому строительству и среде был рассмотрен вопрос о перестройке автостоянки на ул. Кр. Валдемара,1 возле здания городской думы. В связи с этим развернулась жаркая дискуссия.

Большинство членов комиссии и Департамент городского планирования и строительства были едины в своем мнении - нужно сохранить сквер рядом с думой. Он включен в регистр парков и скверов, поэтому его ликвидировать нельзя. Кроме того, в данном сквере растут 3 дуба, посаженные в 1935 году в честь президентов Латвии и военных.



Перестройкой автостоянки займется фирма “CERVA”. Она предложила 3 варианта: 1-ый подразумевает увеличение парковочных мест с 45 до 51 с сохранением сквера, 2-ой - вырубку сквера, а 3-ий вариант предполагает частичную вырубку деревьев. Дискуссии были долгими, поэтому комиссия решила голосовать. Большинством голосов был выбран первый вариант - увеличением количества парковочных мест с сохранением зеленой зоны.



Добавим, что в целом в городе с парковочными местами - беда. Особенно остро их нехватка чувствуется у часто посещаемых объектов и во дворах многоквартирных домов. В центре города в выходные найти место для парковки также весьма проблематично. Решения данной проблемы пока нет.