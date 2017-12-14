Сегодня, 14 декабря, в Даугавпилсе начинаются работы по строительству путепровода. Строительные работы будут проводиться на ул. Смилтенес и ул. Малу.

В связи с этим будут введены ограничения движения. Они отображены на схеме . Коснутся изменения и общественного транспорта. Автобусы маршрутов №16 и 20В будут курсировать на ул. 2 Пречу, не проезжая при этом мимо остановки "улица 2 Пречу". Автобус №16 после остановки "Ул. Дикю" будет разворачиваться и продолжать движение по ул. 2 Пречу в сторону центра города. Остановки "Ул. Малу" и "Ул. Смилтенес" будут закрыты.