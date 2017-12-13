В преддверии празднования 100-летия Латвийской Республики и проведения мероприятий 2-го Латвийского международного биеннале керамики, Латвийский Центр современной керамики в сотрудничестве с Даугавпилсским Арт-центром им. М.Ротко объявляет набор участников конкурсной выставки MARTINSONS AWARD.

Для участия в международном конкурсе MARTINSONS AWARD приглашаются как индивидуальные художники, так и творческие группы независимо от возраста и национальности. Каждый участник может подать только одну заявку с одной работой. В конкурсной выставке запрещено участвовать обладателям Золотой, Серебрянной и Бронзовой награды в Национальной и Международной категории конкурса MARTINSONS AWARD в 2016 году.

Работы не ограничены определённой темой. Работа должна быть создана в течение 2017-2018 года и её керамическая составляющая должна быть не менее 80%. Работы, учавствующие в других конкурсах, а так же опубликованные в каталогах не принимаются. Хотя бы один из параметров работы (высота, ширина или глубина) должен быть равным или превышать 25 см. Максимальный размер работы не ограничен.

Для заявки на участие в Международной конкурсной выставке художникам нужно заполнить онлайн анкету до 1 апреля 2018 года. В ходе отбора участников заявки будут рассмотрены компетентным жюри профессионалов, в составе которого:



Dainis Pundurs (ЛАТВИЯ), художник, профессор кафедры керамики LMA, обладатель Золотой награды в Национальной категории конкурса MARTINSONS AWARD в 2016 году;

Marie-Josée Comello (НИДЕРЛАНДЫ), художница, обладатель Золотой награды в Международной категории конкурса MARTINSONS AWARD в 2016 году;

Ilona Romule (ЛАТВИЯ), художница, член правления Международной академии керамики;

Bernd Pfannkuche (ГЕРМАНИЯ), издатель, главный редактор журнала NEUE KERAMIK/NEW CERAMICS, член Международной академии керамики;

Anthony Stellacio (США), художник, куратор, исследователь, член Международной академии керамики;

Claudia Casali (ИТАЛИЯ), историк искусства, директор Международного музея керамики;

Valentīns Petjko (ЛАТВИЯ), художник, куратор, Латвийский центр современной керамики.



Отбор заявок будет проходить в два этапа. В первом этапе будут отобраны работы для конкурсной выставки MARTINSONS AWARD, которая состоится в Даугавпилсском арт центре им. Марка Ротко с 6 июля по 9 сентября 2018 года. Во втором этапе отбора работ жюри присудят 6 наград – 3 награды в Национальной и 3 награды в Международной категории конкурса. Лауреаты MARTINSONS AWARD будут награждены денежными призами от Eur 2000 до Eur 5000. Работы победителей поступят в коллекцию современной керамики организаторов и продолжат радовать зрителей как в Латвии, так и зарубежом.

Ознакомиться с условиями конкурса и заполнить заявку: https://www.latviaceramicsbiennale.com/martinsonsaward

Мероприятие пройдёт в рамках празднования 100-летия Латвийской Республики.

Мероприятие организует: латвийский Центр современной керамики, Даугавпилсский Арт-центр им. М.Ротко