ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДАУГАВПИЛСА
Ул. Ригас, 22а, тел. +371 65422818; +371 26444810.
23 декабря: 10:00 – 18:00;
24 декабря: выходной;
25 декабря: выходной;
26 декабря: 10:00 – 18:00;
30 декабря: 10:00 – 18:00;
31 декабря: выходной;
1 января: выходной.
ДОМИК ГНОМОВ
Площадь Виенибас, Даугавпилс.
Каждый день: 12:00 – 19:00;
31 декабря: 12:00 – 15:00;
1 января: 14:00 – 17:00.
КАТОК НА ПЛОЩАДИ ВИЕНИБАС
Площадь Виенибас, Даугавпилс.
Рабочие дни -14:00 - 22:00;
Выходные дни – 11:00 – 22:00.
ВИФЛЕЕМ ВО ДВОРЕ КАТОЛИЧЕСКОГО КОСТЕЛА СВ. ПЕТРА В ЦЕПЯХ
Ул. Ригас, 39, Даугавпилс.
C 24 декабря по 2 февраля 2018 г. – 06:00 – 19:00.
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ ДАУГАВПИЛССКОЙ КРЕПОСТИ
Ул. Николая, 5, Даугавпилсская крепость, тел. +371 65424043; +371 28686331.
23 декабря: 10:00 – 19:00;
24 декабря: выходной;
25 декабря: 10:00 – 16:00;
26 декабря: 10:00 – 16:00;
30 декабря: 10:00 – 19:00;
31 декабря: выходной;
1 января: выходной.
АРТ ЦЕНТР ИМЕНИ МАРКА РОТКО
Ул. Михаила, 3, Даугавпилсская крепость, тел. +371 65430253.
23 декабря: 11:00 – 17:00;
24 декабря: выходной;
25 декабря: выходной;
26 декабря: 11:00 – 17:00 (*акционные цены);
30 декабря: 11:00 – 17:00;
31 декабря: выходной;
1 января: выходной.
МУЗЕЙ ШМАКОВКИ
Ул. Ригас, 22а, тел. +371 65422818; +371 26444810.
23 декабря: 11:00 – 18:00;
24 декабря: выходной;
25 декабря: выходной;
26 декабря: выходной;
30 декабря: 11:00 – 18:00;
31 декабря: выходной;
1 января: выходной.
ЛАТГАЛЬСКИЙ ЗООСАД
Ул. Виенибас, 27, тел. +371 65426789; +371 29621191.
23 декабря: 10:00 – 17:00;
24 декабря: выходной;
25 декабря: выходной;
26 декабря: выходной;
30 декабря: 10:00 – 17:00;
31 декабря: выходной;
1 января: выходной.
ДАУГАВПИЛССКИЙ ДРОБОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
Ул. Варшавас, 28, тел. +371 27766655; +371 29974604.
Экскурсии для групп по предварительной записи.
ДАУГАВПИЛССКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Ул. Ригас, 8, тел. +371 65424155.
23 декабря: 10:00 – 17:00;
24 декабря: выходной;
25 декабря: выходной;
26 декабря: выходной;
30 декабря: 10:00 – 17:00;
31 декабря: выходной;
1 января: выходной.
ЦЕНТР ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ "ZINOO DAUGAVPILS"
Ул. Виенибас, 30, тел. +371 29411895.
23 декабря: 12:00 – 18:00;
24 декабря: выходной;
25 декабря: выходной;
26 декабря: выходной;
30 декабря: 12:00 – 17:00;
31 декабря: выходной;
1 января: выходной;
С 2 по 5 января центр будет закрыт.
ЦЕНТР ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА
Ул. 18 Новембра, 8, тел. +371 65425302; +371 29241488.
23 декабря: 12:00 – 17:00;
24 декабря: выходной;
25 декабря: выходной;
26 декабря: выходной;
30 декабря: 12:00 – 17:00;
31 декабря: выходной;
1 января: выходной.
МУЗЕЙ „ЕВРЕИ В ДАУГАВПИЛСЕ И ЛАТГАЛИИ”
Ул. Циетокшня, 38, тел. +371 29548760.
По предварительной записи.
ЭКСПОЗИЦИЯ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
Ул. Варшавас, 26а, тел. +371 65437943.
С 23 декабря по 1 января – выходной.
АРТ-ПРОСТРАНСТВО “EMMA ART”
Ул. Гимназияс, 34/36 – 1c, тел. +371 28379979.
22 декабря: 13:00 – 18:00;
23 декабря: 13:00 – 18:00;
24, 25, 26 декабря: выходной;
29 и 30 декабря: 13:00 – 18:00;
31 декабря и 1 января: выходной.
ДАУГАВПИЛССКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЦЕНТР
Ул. Стадиона, 1, тел. +371 65475140.
Время работы бассейна:
24 декабря*: 09:00 – 22:00;
25 декабря*: 09:00 – 22:00;
26 декабря*: 09:00 – 22:00;
31 декабря: 09:00 – 19:00;
1 января*: 14:00 – 22:00;
*праздничный тариф.
Время работы тренажёрного зала:
24 декабря: 10:00 – 15:00;
25 декабря: 10:00 – 20:00;
26 декабря: 10:00 – 20:00;
31 декабря: 10:00 – 15:00;
1 января: выходной.
ДАУГАВПИЛССКИЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
Ул. Стацияс, 45а, тел.: +371 65407191.
Время массового катания:
23 декабря – 10:45; 18:45; 22:00 (дискотека);
24 декабря – 11:45; 17:45;
25 декабря – 12:00 (катание с клюшкой); 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30;
26 декабря – 11:45; 16:30; 18:00; 19:30;
31 декабря – 11:45; 18:00.
Счастливого Рождества и волшебного Нового года!
Площадь Виенибас, Даугавпилс.
Каждый день: 12:00 – 19:00;
31 декабря: 12:00 – 15:00;
1 января: 14:00 – 17:00.
КАТОК НА ПЛОЩАДИ ВИЕНИБАС
Площадь Виенибас, Даугавпилс.
Рабочие дни -14:00 - 22:00;
Выходные дни – 11:00 – 22:00.
ВИФЛЕЕМ ВО ДВОРЕ КАТОЛИЧЕСКОГО КОСТЕЛА СВ. ПЕТРА В ЦЕПЯХ
Ул. Ригас, 39, Даугавпилс.
C 24 декабря по 2 февраля 2018 г. – 06:00 – 19:00.
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ ДАУГАВПИЛССКОЙ КРЕПОСТИ
Ул. Николая, 5, Даугавпилсская крепость, тел. +371 65424043; +371 28686331.
23 декабря: 10:00 – 19:00;
24 декабря: выходной;
25 декабря: 10:00 – 16:00;
26 декабря: 10:00 – 16:00;
30 декабря: 10:00 – 19:00;
31 декабря: выходной;
1 января: выходной.
АРТ ЦЕНТР ИМЕНИ МАРКА РОТКО
Ул. Михаила, 3, Даугавпилсская крепость, тел. +371 65430253.
23 декабря: 11:00 – 17:00;
24 декабря: выходной;
25 декабря: выходной;
26 декабря: 11:00 – 17:00 (*акционные цены);
30 декабря: 11:00 – 17:00;
31 декабря: выходной;
1 января: выходной.
МУЗЕЙ ШМАКОВКИ
Ул. Ригас, 22а, тел. +371 65422818; +371 26444810.
23 декабря: 11:00 – 18:00;
24 декабря: выходной;
25 декабря: выходной;
26 декабря: выходной;
30 декабря: 11:00 – 18:00;
31 декабря: выходной;
1 января: выходной.
ЛАТГАЛЬСКИЙ ЗООСАД
Ул. Виенибас, 27, тел. +371 65426789; +371 29621191.
23 декабря: 10:00 – 17:00;
24 декабря: выходной;
25 декабря: выходной;
26 декабря: выходной;
30 декабря: 10:00 – 17:00;
31 декабря: выходной;
1 января: выходной.
ДАУГАВПИЛССКИЙ ДРОБОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
Ул. Варшавас, 28, тел. +371 27766655; +371 29974604.
Экскурсии для групп по предварительной записи.
ДАУГАВПИЛССКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Ул. Ригас, 8, тел. +371 65424155.
23 декабря: 10:00 – 17:00;
24 декабря: выходной;
25 декабря: выходной;
26 декабря: выходной;
30 декабря: 10:00 – 17:00;
31 декабря: выходной;
1 января: выходной.
ЦЕНТР ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ "ZINOO DAUGAVPILS"
Ул. Виенибас, 30, тел. +371 29411895.
23 декабря: 12:00 – 18:00;
24 декабря: выходной;
25 декабря: выходной;
26 декабря: выходной;
30 декабря: 12:00 – 17:00;
31 декабря: выходной;
1 января: выходной;
С 2 по 5 января центр будет закрыт.
ЦЕНТР ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА
Ул. 18 Новембра, 8, тел. +371 65425302; +371 29241488.
23 декабря: 12:00 – 17:00;
24 декабря: выходной;
25 декабря: выходной;
26 декабря: выходной;
30 декабря: 12:00 – 17:00;
31 декабря: выходной;
1 января: выходной.
МУЗЕЙ „ЕВРЕИ В ДАУГАВПИЛСЕ И ЛАТГАЛИИ”
Ул. Циетокшня, 38, тел. +371 29548760.
По предварительной записи.
ЭКСПОЗИЦИЯ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
Ул. Варшавас, 26а, тел. +371 65437943.
С 23 декабря по 1 января – выходной.
АРТ-ПРОСТРАНСТВО “EMMA ART”
Ул. Гимназияс, 34/36 – 1c, тел. +371 28379979.
22 декабря: 13:00 – 18:00;
23 декабря: 13:00 – 18:00;
24, 25, 26 декабря: выходной;
29 и 30 декабря: 13:00 – 18:00;
31 декабря и 1 января: выходной.
ДАУГАВПИЛССКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЦЕНТР
Ул. Стадиона, 1, тел. +371 65475140.
Время работы бассейна:
24 декабря*: 09:00 – 22:00;
25 декабря*: 09:00 – 22:00;
26 декабря*: 09:00 – 22:00;
31 декабря: 09:00 – 19:00;
1 января*: 14:00 – 22:00;
*праздничный тариф.
Время работы тренажёрного зала:
24 декабря: 10:00 – 15:00;
25 декабря: 10:00 – 20:00;
26 декабря: 10:00 – 20:00;
31 декабря: 10:00 – 15:00;
1 января: выходной.
ДАУГАВПИЛССКИЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
Ул. Стацияс, 45а, тел.: +371 65407191.
Время массового катания:
23 декабря – 10:45; 18:45; 22:00 (дискотека);
24 декабря – 11:45; 17:45;
25 декабря – 12:00 (катание с клюшкой); 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30;
26 декабря – 11:45; 16:30; 18:00; 19:30;
31 декабря – 11:45; 18:00.
Счастливого Рождества и волшебного Нового года!
МУЗЕЙ ШМАКОВКИ
Ул. Ригас, 22а, тел. +371 65422818; +371 26444810.
23 декабря: 11:00 – 18:00;
24 декабря: выходной;
25 декабря: выходной;
26 декабря: выходной;
30 декабря: 11:00 – 18:00;
31 декабря: выходной;
1 января: выходной.