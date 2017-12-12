ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДАУГАВПИЛСА

Ул. Ригас, 22а, тел. +371 65422818; +371 26444810.



23 декабря: 10:00 – 18:00;

24 декабря: выходной;

25 декабря: выходной;

26 декабря: 10:00 – 18:00;

30 декабря: 10:00 – 18:00;

31 декабря: выходной;

1 января: выходной.

ДОМИК ГНОМОВ

Площадь Виенибас, Даугавпилс.



Каждый день: 12:00 – 19:00;

31 декабря: 12:00 – 15:00;

1 января: 14:00 – 17:00.



КАТОК НА ПЛОЩАДИ ВИЕНИБАС

Площадь Виенибас, Даугавпилс.



Рабочие дни -14:00 - 22:00;

Выходные дни – 11:00 – 22:00.



ВИФЛЕЕМ ВО ДВОРЕ КАТОЛИЧЕСКОГО КОСТЕЛА СВ. ПЕТРА В ЦЕПЯХ

Ул. Ригас, 39, Даугавпилс.



C 24 декабря по 2 февраля 2018 г. – 06:00 – 19:00.



ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ ДАУГАВПИЛССКОЙ КРЕПОСТИ

Ул. Николая, 5, Даугавпилсская крепость, тел. +371 65424043; +371 28686331.



23 декабря: 10:00 – 19:00;

24 декабря: выходной;

25 декабря: 10:00 – 16:00;

26 декабря: 10:00 – 16:00;

30 декабря: 10:00 – 19:00;

31 декабря: выходной;

1 января: выходной.



АРТ ЦЕНТР ИМЕНИ МАРКА РОТКО

Ул. Михаила, 3, Даугавпилсская крепость, тел. +371 65430253.



23 декабря: 11:00 – 17:00;

24 декабря: выходной;

25 декабря: выходной;

26 декабря: 11:00 – 17:00 (*акционные цены);

30 декабря: 11:00 – 17:00;

31 декабря: выходной;

1 января: выходной.



МУЗЕЙ ШМАКОВКИ

Ул. Ригас, 22а, тел. +371 65422818; +371 26444810.

23 декабря: 11:00 – 18:00;

24 декабря: выходной;

25 декабря: выходной;

26 декабря: выходной;

30 декабря: 11:00 – 18:00;

31 декабря: выходной;

1 января: выходной.



ЛАТГАЛЬСКИЙ ЗООСАД

Ул. Виенибас, 27, тел. +371 65426789; +371 29621191.



23 декабря: 10:00 – 17:00;

24 декабря: выходной;

25 декабря: выходной;

26 декабря: выходной;

30 декабря: 10:00 – 17:00;

31 декабря: выходной;

1 января: выходной.



ДАУГАВПИЛССКИЙ ДРОБОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД

Ул. Варшавас, 28, тел. +371 27766655; +371 29974604.



Экскурсии для групп по предварительной записи.







ДАУГАВПИЛССКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Ул. Ригас, 8, тел. +371 65424155.



23 декабря: 10:00 – 17:00;

24 декабря: выходной;

25 декабря: выходной;

26 декабря: выходной;

30 декабря: 10:00 – 17:00;

31 декабря: выходной;

1 января: выходной.



ЦЕНТР ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ "ZINOO DAUGAVPILS"

Ул. Виенибас, 30, тел. +371 29411895.



23 декабря: 12:00 – 18:00;

24 декабря: выходной;

25 декабря: выходной;

26 декабря: выходной;

30 декабря: 12:00 – 17:00;

31 декабря: выходной;

1 января: выходной;

С 2 по 5 января центр будет закрыт.



ЦЕНТР ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА

Ул. 18 Новембра, 8, тел. +371 65425302; +371 29241488.



23 декабря: 12:00 – 17:00;

24 декабря: выходной;

25 декабря: выходной;

26 декабря: выходной;

30 декабря: 12:00 – 17:00;

31 декабря: выходной;

1 января: выходной.



МУЗЕЙ „ЕВРЕИ В ДАУГАВПИЛСЕ И ЛАТГАЛИИ”

Ул. Циетокшня, 38, тел. +371 29548760.



По предварительной записи.



ЭКСПОЗИЦИЯ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Ул. Варшавас, 26а, тел. +371 65437943.



С 23 декабря по 1 января – выходной.





АРТ-ПРОСТРАНСТВО “EMMA ART”

Ул. Гимназияс, 34/36 – 1c, тел. +371 28379979.



22 декабря: 13:00 – 18:00;

23 декабря: 13:00 – 18:00;

24, 25, 26 декабря: выходной;

29 и 30 декабря: 13:00 – 18:00;

31 декабря и 1 января: выходной.



ДАУГАВПИЛССКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЦЕНТР

Ул. Стадиона, 1, тел. +371 65475140.



Время работы бассейна:

24 декабря*: 09:00 – 22:00;

25 декабря*: 09:00 – 22:00;

26 декабря*: 09:00 – 22:00;

31 декабря: 09:00 – 19:00;

1 января*: 14:00 – 22:00;

*праздничный тариф.

Время работы тренажёрного зала:

24 декабря: 10:00 – 15:00;

25 декабря: 10:00 – 20:00;

26 декабря: 10:00 – 20:00;

31 декабря: 10:00 – 15:00;

1 января: выходной.



ДАУГАВПИЛССКИЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

Ул. Стацияс, 45а, тел.: +371 65407191.



Время массового катания:

23 декабря – 10:45; 18:45; 22:00 (дискотека);

24 декабря – 11:45; 17:45;

25 декабря – 12:00 (катание с клюшкой); 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30;

26 декабря – 11:45; 16:30; 18:00; 19:30;

31 декабря – 11:45; 18:00.





Счастливого Рождества и волшебного Нового года!