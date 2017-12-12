С будущего года планируется повысить минимальный гарантированный минимум для нуждающихся с 49,80 евро до 53 евро в месяц согласно разработанным Министерством благосостояния поправкам, которые правительство рассмотрит 12 декабря.
Каждый год на повышение гарантированного минимума нужно 892 тысяч евро. Гарантированный минимум доходов не менялся с 2013 года.
Самоуправления вправе установить для разных групп населения другой гарантированный минимум доходов в границах от 49,8 до 128,06 млн евро. В прошлом году эту возможность использовали пять республиканских городов и 18 краевых самоуправлений.
С точки зрения омбудсмена Юриса Янсонса, повышение гарантированного минимума доходов на 3,20 евро недостаточно, так как не соответствует социально-экономической ситуации и стандартам прав человека.
В прошлом году гарантированный минимум доходов получали 27 769 человек.
Самоуправления вправе установить для разных групп населения другой гарантированный минимум доходов в границах от 49,8 до 128,06 млн евро. В прошлом году эту возможность использовали пять республиканских городов и 18 краевых самоуправлений.
С точки зрения омбудсмена Юриса Янсонса, повышение гарантированного минимума доходов на 3,20 евро недостаточно, так как не соответствует социально-экономической ситуации и стандартам прав человека.
В прошлом году гарантированный минимум доходов получали 27 769 человек.
У них всё хорошо - они же на складе живут. Нет им интереса до нищих
Кстати, почитайте для самообразования, что такое Исламские налоги (Закят) и сравните с нынешними (вам станет плохо от нынешнего паразитарного строя)
Вон руководство "Ригас Уденс" себе зарплаты подняло.
Как пишет портал Tvnet, зарплата самой Дагнии Калнини в прошлом году составила 73 067 евро, заявлено в ее декларации должностного лица. По сравнению с предыдущим годом рост зарплаты составил 10 000 евро. Члены правления предприятия также не обижены, получая более 60 000 в год.
НУ И ПОЧЕМУ НЕ ПОИЗДЕВАТЬСЯ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ?