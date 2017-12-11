Рождество и Новый год - зимние праздники, поэтому естественно, хочется, чтобы и погода в эти дни была зимней: с небольшим морозцем и снежком. Синоптики в декабре сильных морозов не прогнозируют, однако временами возможны и заморозки, и снегопады.

На этой неделе под влиянием циклонов погода будет на несколько градусов теплее нормы. Следующая неделя может быть немного холоднее, столбик термометра ночью впервые в этом сезоне местами опустится до -10 градусов.



К Рождеству влияние циклонов опять усилится, в праздничные дни высока вероятность осадков, возможны и метель, и дожди. Выше всего вероятность снегопада - на востоке Латвии, ниже - на морском побережье в Курземе.