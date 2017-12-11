Как сообщило руководство города в социальной сети, начинается работа над Праздником города, который пройдет в июне следующего года. К обсуждению (опять же в социальных сетях) предложена тема главного концерта на площади. У интернет-пользователей решили выяснить, чей концерт они хотели бы увидеть на площади в 2018 году?

Отметим, что это не официальное обсуждение. Однако пользователи сети тут же стали предлагать варианты: Ольга Бузова (для тех, кто не в курсе, это звезда шоу "Дом-2", недавно ставшая еще и певицей), Интарс Бусулис, группа "Любэ", "Время и Стекло", Макс Барских и даже "Ленинград". Это, естественно, не весь список предложений. Были еще: Дмитрий Маликов, Валерия, К. Орбакайте, Бумбокс, Prāta Vētra, Тимати и многие другие. Прозвучало мнение и о том, что в год столетия Латвии выступать будет наверняка латвийская группа.



Напомним, что концерт известной группы (чаще всего российской) является для горожан едва ли главным событием Дней города, т.к. именно это мероприятие собирает многотысячную толпу на площади. Кто порадует Даугавпилчан и гостей города в этом году, пока не известно.