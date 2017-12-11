В минувшую субботу вечером на площади Виенибас в Даугавпилсе состоялось торжественное зажжение огней на главной ёлке города.

Как и каждый год, это мероприятие вызывает большой ажиотаж, особенно у маленьких Даугавпилчан. В субботний вечер площадь наполнилась сотнями родителей с детьми, подростками и просто горожанами, для которых важен дух наступающих Рождественских и новогодних праздников. Даугавпилчане и гости города весело проводили время у елочки, охотно посещали открывший свои двери Домик гномов, заглядывали в окошки других домиков, где сказочные гномики занимались свои предпраздничными делами. Порадовал детвору и открывшийся в этот вечер каток на площади. Теперь у каждого будет возможность покататься на коньках на открытом воздухе.



Начало Рождественским мероприятиям положено. Об интересных событиях в ближайшее время будем сообщать отдельно.