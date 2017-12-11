Даугавпилсская дума объявила конкурс на разработку карты для упрощенного восстановления здания городского ЗАГСа. Претенденты могут подавать свои предложения до 18 декабря.

Ожидается, что здание будет отремонтировано и обновлено, приведут в порядок помещения, санузлы, приспособят их под нужды людей с ограниченными возможностями. Однако при этом, часть деталей интерьера останется на своем месте. Согласно условиям заказчика (городской думы Даугавпилса), работы Людмилы Сафроновой, Карлиса и Инты Добрых (витражи, настенный декор, картины), а также рельеф Мартиньша Купциса, украшающий фасад здания, должны остаться на месте и быть вписаны в новый интерьер.