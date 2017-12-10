Агентство LETA сообщило о том, что в будущем в Даугавпилсской думе может произойти еще один переворот. Об этом на съезде партии «Согласие» сказал депутат Даугавпилсской гордумы Андрей Элксниньш.
Фракция «Согласия» в Даугавпилсской думе допустила ошибки, но несмотря на это, «мы не предали доверие наших даугавпилсских избирателей - мы в несколько раз увеличили доверие жителей», отметил он.
Элксниньш напомнил о произошедшей вскоре после выборов самоуправлений смене власти в Даугавпилсе, когда он был смещен с должности мэра договорившимися между собой политиками, и пообещал продолжать бороться за выполнение программы «Согласия».
«Думаю, этот переворот в думе был не последним, в будущем будет еще один», - сказал он.
Элксниньш напомнил о произошедшей вскоре после выборов самоуправлений смене власти в Даугавпилсе, когда он был смещен с должности мэра договорившимися между собой политиками, и пообещал продолжать бороться за выполнение программы «Согласия».
«Думаю, этот переворот в думе был не последним, в будущем будет еще один», - сказал он.
Этот шлимазл выдал такую сентенцию - всё должно идти естественным путём и ребёнок, если с матерью всё в порядке, может появиться только через 9 месяцев.
Ну и скажите женщины, что он не прав?
В субьекте РФ Татарстане они добились.чтоб не учить татарский.
Летом Путин сообщил,что национальные языки учат только добровольно,навязывать недопустимо.Он задал Генпрокуратуре проверить,как соблюдаются права граждан НЕ УЧИТЬ языки других народов России,кроме руского.Госэкзамены на других языках тоже запрещены
В субьекте РФ Татарстане они добились.чтоб не учить татарский.
Летом Путин сообщил,что национальные языки учат только добровольно,навязывать недопустимо.Он задал Генпрокуратуре проверить,как соблюдаются права граждан НЕ УЧИТЬ языки других народов России,кроме руского.Госэкзамены на других языках тоже запрещены