В последнее время латвийцы все чаще жалуются на сервис популярного в стране интернет-сайта ss.com. Нередко размещенные платные объявления исчезают, а вопросы недовольных пользователей на эту тему администрация портала попросту игнорирует.

Впрочем, когда сотрудники страницы все же находят время на ответ, становится только хуже – вместо помощи в решении проблемы люди натыкаются на беспросветную грубость.



Пример подобной истории рассказала в социальных сетях рассказала некая жительница Даугавпилса, потерявшая не только свои объявления, но и деньги, хранившиеся на аккаунте.



“ЧТО ЗА БЕСПРЕДЕЛ НА SS.COM?!

У всей семьи были свои аккаунты в СС, но в один день все объявления были удалены, все аккаунты тоже, кроме одного, деньги на аккаунтах тоже улетучились! В переписке предъявили ответ-»хватит с вас одного аккаунта. Все понятно?». Вот это наглость. На просьбу предъявить ссылку какие правила нарушены-полный игнор. Как с такой наглостью бороться. Кто вообще этих редакторов сайта контролирует?”, — негодует женщина в Фейсбук.



Отметим, что в комментариях латвийцы поддержали даугавпилчанку, добавив, что подобных случаев в последнее время становится все больше и больше. Более того, в интернете уже какое-то время имеется специальная группа “AntiSS.com” .