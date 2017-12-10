В 2018 году размер среднемесячной зарплаты до уплаты налогов не только достигнет, но и превысит 1000 евро. По радужным прогнозам, возможности жителей Латвии тратить деньги возрастут вдвое быстрее, чем в этом году, - примерно на 7%. Отметим однако, что это не коснется Латгалии, т.к. в нашем регионе зарплаты у ителей значительно ниже, чем в столице и ее окрестностях.

Как сообщает NRA, по данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в третьем квартале 2017 года средняя брутто-зарплата в Латвии при полном рабочем дне составила 925 евро в месяц — на 65 евро (7,5%) больше, чем в третьем квартале 2016 года.



По данным ЦСУ в третьем квартале 2017 года стремительнее всего росла зарплата у работников, оказывающие юридические, бухгалтерские, рекламные, инженерно-технические и архитектурные услуги, а также работающих в экспортных отраслях (фармацевтике, металлобработке, деревообработке и т.д.).



Самые высокие зарплаты платят в Риге. Здесь средняя зарплата составила 1041 евро в месяц брутто, что на 13% превышает средний уровень по стране. В то же время наименьший заработок фиксируется в Латгале, где он составляет 646 евро в месяц до уплаты налогов.