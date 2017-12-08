Управление коммунального хозяйства информирует автоводителей о том, что на перекрестке улиц 18 Новембра и Варшавас установлена дополнительная секция светофора. Сделано это согласно правилам Кабмина о регулировании движения светофорами.
Новая секция будет информировать водителей о сигнале светофора для противоположного потока движения автотранспорта. Красный крест на черном фоне показывает, что движение во встречном направлении запрещено и можно смело совершать маневр - поворот налево в сторону улицы Варшавас.
А зелёную стрелочки с поворотом на левом наверное труднее было нарисовать вместо запрещающего знака?
Вот так и вся страна шиворот на выворот
Тем более будет создавать дтп для туристов из EU
А зелёную стрелочки с поворотом на левом наверное труднее было нарисовать вместо запрещающего знака?
Вот так и вся страна шиворот на выворот
Тем более будет создавать дтп для туристов из EU
А комментаторы - идиоты.
А комментаторы - идиоты.
Я в детстве вырос на ЛРЗ. И среди жителей микрорайона на полном серьезе ходили разговоры, что перекресток и Борисоглебского - проклят. Потому как аварии на этом "проклятом" перекрестке случались каждые два-три месяца. А каждых полгода-год с летальными исходами. Ну вот реально, года без трупа не проходило, парочку видел лично.
А потом, где-то в конце 90-х, там поставили светофоры. Поначалу это казалось ужасно неудобно и непривычно. А потом через пару лет обнаружилось, что все эти "мистические" гибели на "проклятом" перекрестке каким-то магическим образом просто прекратились. Перестали люди гибнуть. А всего-то нужно было - организовать инфраструктуру для безопасности движения!
Именно по этому я решение об этой секции категорически приветствую - оно там реально просится, я так например довольно часто совершаю именно этот самый маневр - поворачиваю с Новембра налево на Варшавку. Более того - когда я учился в автошколе, на занятиях когда объясняли сигналы светофора и рассказывали вот про эту секцию, ее предназначение поясняли именно на примере перекрестка Варшавас и 18. Ноября.