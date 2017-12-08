Управление коммунального хозяйства информирует автоводителей о том, что на перекрестке улиц 18 Новембра и Варшавас установлена дополнительная секция светофора. Сделано это согласно правилам Кабмина о регулировании движения светофорами.

Новая секция будет информировать водителей о сигнале светофора для противоположного потока движения автотранспорта. Красный крест на черном фоне показывает, что движение во встречном направлении запрещено и можно смело совершать маневр - поворот налево в сторону улицы Варшавас.