28 ноября Управление коммунального хозяйства Даугавпилса заключило договор с фирмой “EMPOWER” на установку в 2017 году рождественских украшений и их демонтаж в 2018 г. Обойдется это городу в 66 642 евро (включая НДС).

Согласно договору, окончить работы по монтажу праздничного декора фирма должна до 9 декабря и обслуживать его до 14 января 2018 года. Демонтажные работы должны быть проведены с 15 по 17 января.



Фирма “EMPOWER” должна проделать в городе большую работу по украшению не только площади Виенибас, но и украсить елки, деревья и здания по всему городу. Отметим однако, что 3 года назад (в 2014 году) эта же компания уже оказывала подобную услугу нашему городу, но стоило это в два раза дешевле - 32 973 евро.



Отметим, что сумма в 66 642 евро - это далеко не все затраты на украшение города. В этом году Даугавпилс также закупил новый рождественский декор. В частности, в рамках конкурса дума приобрела LED-гирлянды в количестве 45 штук на 80 светодиодов каждая, 60 фигурок в виде ангелов размером 180 х 130 см, 2400 LED-лампочек различных цветов, 15 3-метровых световых сеток и 360 пластмассовых шаров диаметром 20 см каждый. Как сообщает сайт Бюро по надзору за закупками, в конкурсе победила эстонская компания Ārvalstu komersants aktsiaselts Adam Bd. Сумма, которую Даугавпилсская дума выплатит победителю за оказанную услугу равняется 22 993,75 EUR без учета налога. Итого, закупка украшений, их монтаж и демонтаж обойдутся Даугавпилсу в этот раз в 89 635 евро. Но и это еще не все. На Новый год горожан обычно еще ждет праздничный салют, а это тоже удовольствие приятное, но далеко не дешевое. Так что в целом зимние праздники городу снова будут стоить ох как дорого.