Даугавпилсское отделение Союза поляков Латвии обратилось в комиссию по городскому планированию и среде с просьбой рассмотреть вопрос об установке памятного знака, посвященного польскому королю Стефану Баторию.

Стeфан Баторий в 1582 году присвоил Даугавпилсу Магдебургское право, которое позволило городу стремительно развиваться.



На комиссии идея была поддержана, однако развернулась дискуссия на тему места установки памятника. Авторы идеи хотели видеть его при въезде в Крепость, у Михайловых ворот. В свою очередь члены комиссии предложили другое место - у конечной остановки трамвая 3-го маршрута. Было решено продолжить работу над данным проектом.



Добавим, что автором памятного знака является художник Ромуальд Гибовский. Установка памятника будет проходить при финансовой поддержке Польши.