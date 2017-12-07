Сняты все ограничения на движение по шоссе А13 на участке от Даугавпилса до литовской границы (КПП Медуми). Асфальтное покрытие было заменено на 11,7 км отрезке пути. Стоимость работ составила 15 млн евро или 1,282 млн евро за каждый отремонтированный километр. Работы продолжались почти 10 месяцев.

Как сообщает заказчик работ ГАО Latvijas Valsts ceļi, дорожные рабочие заменили не только асфальтное покрытие, но и основании трассы. Тем самым была повышена ее несущая способность. За счет вырубки деревьев увеличено пространство для обзора водителям. Сооружен ротационный круг с Даугавпилсской окружной дорогой, реконструированы остановки общественного транспорта и два железнодорожных переезда.



Часть средств было выделено из Фонда выравнивания ЕС. Генеральным подрядчиком работ было ООО Binders.