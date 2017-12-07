В градостроительную комиссию Даугавпилса обратились предприниматели с намерением создать в нашем городе парк лекарственных и ценных видов растений. Для этой цели бизнесмены решили выкупить земельный участок на ул. Дундуру.

На данный момент территория засорена. Предприниматели обещают привести ее в порядок и разбить там парк лекарственных и экзотических растений, который можно будет бесплатно посещать. Планируется также создать пруды для разведения рыбы и теплицы.



Инвестиции могут составить около 1 млн. евро. Реализовать проект планируется в течение 3 лет.



Члены комиссии идею поддержали, будет решаться земельный вопрос.