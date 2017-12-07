Члены Комиссии по городскому строительству и среде рассмотрели вопрос о восстановлении надписи "Наш труд - Родине" на многоэтажном доме на перекрестке улиц Театра и Кр. Валдемара, а также о его подсветке.

Напомним, что данное предложение внес депутат Даугавпилсской думы Михаил Лавренов. Часть жителей его подержала. Как г-н Лавренов пояснил порталу nasha.lv, эти буквы простояли на крыше дома 25 лет, и он предложил подсветить или отремонтировать надпись с красивым лозунгом. Если выполнить ее в цветах латвийского флага, то это могло бы стать и подарком к 100-летию Латвии. При этом политик отметил, что и затраты на это, по сравнению с установкой одобренного объекта из светящихся столбов, будут несравнимо меньше.



Однако у градостроительной комиссии на этот счет свое мнение. Специалисты строительной сферы заявили, что дом находится в очень плохом техническом состоянии, он со стяжками, кроме того, необходимо выяснить мнение жителей на тему конструкции на крыше. Также специалисты отметили, что художественной ценности надпись не представляет. В связи с этим комиссия поручила сотрудникам ПЖКХ обследовать конструкцию с целью ее демонтажа.