Предприятие Spec.Atu (A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”) сообщило, что с наступлением зимнего периода, снегопадов и изменчивой температуры воздуха проводит очистку улиц города от снега.

Как и раньше, в первую очередь убираются магистральные пути, дороги, по которым ездит общественный транспорт, затем проезжая часть улиц в центре города и тротуары, после чего дороги в микрорайонах.



Помимо этого, предприятие A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” проинформировало жителей о том, насколько быстро оно обещает очищать улицы от снега. В условиях изменчивых погодных условий (снегопад или обледенение) работы должны быть завершены до 20.00. Трамвайные и автобусные остановки обещают убирать в течение трех часов после окончания снегопада, тротуары в центре города - в течение 4 часов, а улицы в микрорайонах и дороги класса A, A1 и B - в течение 6 часов. Остальные же тротуары - максимум через 12 часов.



Предприятие также отрапортовало о том, что на минувшей неделе выпавший снег проблем не создал, и с его уборкой удалось оперативно справиться. Однако стоит добавить, что все предыдущие годы во время обильных снегопадов город оказывался засыпанным снегом и с чисткой улиц и тротуаров удавалось справляться с трудом, причем совсем не оперативно, что ежегодно вызывает шквал жалоб жителей, которые вынуждены пробираться к остановкам общественного транспорта по сугробам, а в машинах скользить по снежной "каше". Оно и понятно. Если на уборку снега отведено по 6-12 часов после окончания снегопада, то некоторые тротуары могут между осадками и не успеть дождаться очистки от снега. Но, как грустно иронизируют каждый год жители более отдаленных микрорайонов, "весна придет, и все само растает".